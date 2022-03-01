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Компания Chery приостановила закупки машин для России

Европейским «Автомобилем года» впервые стала модель из Кореи

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Кирилл Малышев

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Европейский конкурс «Автомобиль года 2022» подошёл к концу. Выше всего жюри оценило по совокупности параметров электромобиль Kia EV6. Судьями выступал 61 журналист, которые суммарно присудили корейской модели Kia 279 баллов.

  • Корейскому электрокару немного проиграл хэтчбек Renault Megane E‑Tech, набравший 265 баллов. Третье место с результатом в 261 балл занял ещё один корейский электромобиль — Hyundai Ioniq 5. Далее семёрка финалистов расположилась так: Peugeot 308 (191 балл, это единственная модель, у которой есть версии с ДВС), Skoda Enyaq iV (185 баллов), Ford Mustang Mach-E (150 баллов) и Cupra Born (144 балла).
  • До этого года лучшим достижением корейского автопрома в европейском конкурсе было третье место Kia Ceed в 2019 году. Электромобили, попав в общемировой тренд, успели взять «золото» уже трижды: в 2019‑м это был Jaguar I‑Pace, в 2020‑м лучшим признали Peugeot 208, у которого в гамме есть электрическая версия, а в прошлом году не было равных Nissan Leaf.
  • Итоги подводились в онлайн-формате, а до 2019 года включительно оглашались накануне открытия Женевского автосалона.

Лучшие машины 2022 года уже назвали в Японии, Китае и США. В Штатах среди победителей не оказалось ни одного электро­мобиля. Также лучший автомобиль выбрали женщины.

Достойный выбор?

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