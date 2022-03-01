Европейским «Автомобилем года» впервые стала модель из Кореи

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Среди финалистов конкурса «Автомобиль года» только одна модель — не электрокар
Компания Chery приостановила закупки машин для России
Европейский конкурс «Автомобиль года 2022» подошёл к концу. Выше всего жюри оценило по совокупности параметров электромобиль Kia EV6. Судьями выступал 61 журналист, которые суммарно присудили корейской модели Kia 279 баллов.
Лучшие машины 2022 года уже назвали в Японии, Китае и США. В Штатах среди победителей не оказалось ни одного электромобиля. Также лучший автомобиль выбрали женщины.