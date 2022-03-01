Европейским «Автомобилем года» впервые стала модель из Кореи

До этого года лучшим достижением корейского автопрома в европейском конкурсе было третье место Kia Ceed в 2019 году. Электромобили, попав в общемировой тренд, успели взять «золото» уже трижды: в 2019‑м это был Jaguar I‑Pace, в 2020‑м лучшим признали Peugeot 208, у которого в гамме есть электрическая версия, а в прошлом году не было равных Nissan Leaf.