Зарядные станции Kia в Европе будут использовать на 100 процентов энергию ветра

Фирменные зарядки Kia установлены в странах Евросоюза и в Великобритании. На всё электричество, которое пройдёт через них, автопроизводитель приобретёт так называемые сертификаты «Гарантии происхождения». Они подтверждают, что соответствующее количество энергии было закуплено у поставщиков, использующих ветрогенераторы.

Таким образом, электричество на зарядные станции не поступает напрямую от «ветряков». Но затраченное количество полностью компенсируется закупкой у поставщиков «зелёной» энергии. В Kia полагают, что такой подход будет способствовать популяризации возобновляемых источников энергии и одновременно простимулирует спрос на электромобили и гибриды у тех, кто стремится заботиться об экологии.

Ранее глобальному рынку зарядных станций спрогнозировали большой рост. Исследователи полагают, что в среднем их количество будет увеличиваться на 26,3% в год в течение ближайших десяти лет. К 2030 году рынок в денежном измерении вырастет более чем в десять раз — с 4,03 миллиарда до 42,62 миллиарда долларов.