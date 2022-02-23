Зарядные станции Kia в Европе будут использовать на 100 процентов энергию ветра

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Компания Kia для своих европейских зарядных станции будет использовать исключительно энергию из возобновляемых источников. Пока речь идёт только о ветровых станциях, но в перспективе они будут не единственными, пишет Motor Trader.
Ранее глобальному рынку зарядных станций спрогнозировали большой рост. Исследователи полагают, что в среднем их количество будет увеличиваться на 26,3% в год в течение ближайших десяти лет. К 2030 году рынок в денежном измерении вырастет более чем в десять раз — с 4,03 миллиарда до 42,62 миллиарда долларов.