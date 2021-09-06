Европейские Hyundai лишатся ДВС, но нескоро

К 2040 году Hyundai рассчитывает стать чисто электриче­ским брендом на большин­стве ключевых рынков. Кроме того, к 2045 году во всех глобальных операциях концерна будут использо­ваться только возобнов­ляемые источники энергии.

Ещё одна ключевая дата в стратегии Hyundai — это 2030 год. К этому времени до трети всех новинок компания планирует сделать экологически чистыми, оснащая их электро­моторами или силовыми установками на топливных элементах. Ближайшими водород­ными новинками фирмы должны стать минивэн (он выйдет в 2023 году под именем Nexo) и большой кроссовер, который появится после 2025 года.

Новую электрическую модель Hyundai выведет на рынок уже в следующем году: это седан Ioniq 6. Он должен стать серийной версией прототипа Prophecy и, как ожидается, получит два электромотора совокупной мощностью более 300 л.с.

Впервые о смене вектора развития Hyundai заявила весной нынешнего года. Компания планирует свернуть разработку новых поколений ДВС и пере­направить высвободив­шиеся ресурсы на создание электрокаров. Бензиновые и дизель­ные машины в Европе могут оказаться под запретом с того же 2035 года. Эта дата упоминается в плане ЕС по сокращению объёмов вредных выбросов, анонсиро­ванном в июле.