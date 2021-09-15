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Toyota RAV4 для Европы обновился и получил «приключенческую» версию
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Дмитрий Елизаров

Компания Toyota добавила кроссоверу RAV4, продающемуся в Европе, новую версию под названием Adventure («Приключение»). «Внедорожный» имидж модели усилен за счёт новых деталей внешности и отделки салона. Попутно на этой модификации дебютировал ряд обновлений, которые в 2022 году получат все остальные версии RAV4.

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  • Исполнение Adventure будет отличаться от прочих кроссоверов более агрессивным передним бампером, другой решёткой радиатора, развитыми накладками на колёсных арках и чёрными 19-дюймовыми колёсами.
  • В интерьере RAV4 Adventure появится отделка искус­ственной кожей с рельефным тиснением на спинках сидений и оранжевой прострочкой. Кроме того, такой кроссовер украсят специаль­ными накладками на пороги.
  • Новый кроссовер первым получил доработанную головную оптику с изменённым светодиодным напол­нением и новые противо­туманки. Спектр оттенков кузова расширен за счёт двухцветной схемы с опорой на оттенок хаки, призванной отсылать к культовому Land Cruiser FJ40. Увеличен и выбор дизайна колёсных дисков. В салоне обновлённых кроссоверов появятся подсветка клавиш стекло­подъёмников и дополни­тельный порт зарядки USB‑C, а электро­регулировки пассажир­ского кресла войдут в базовую комплектацию.
  • В Европе Toyota будет оснащать RAV4 Adventure безальтер­нативной гибридной установкой на базе 2,5-литрового атмо­сферного мотора. Вместе с двумя электро­двигате­лями он развивает 222 л.с. Кроме этой установки, для кроссовера предлагаются 175-сильный бензиновый двигатель объёмом 2,0 литра, а также два гибрида на 218 и 306 л.с. Старт продаж обновлённого вседорожника намечен на первый квартал 2022 года.

В декабре гибридная Toyota RAV4 провалила «лосиный тест» журналистов шведского издания Teknikens Värld. Кроссовер смог успешно пройти испытатель­ный коридор только на скорости 63 км﻿/﻿ч.

Пригодилась бы такая Toyota RAV4 в России?

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