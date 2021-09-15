Toyota RAV4 для Европы обновился и получил «приключенческую» версию

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У российского Toyota RAV4 появились «стильная» комплектация и обновлённая мультимедийка
Компания Lamborghini анонсировала таинственную новинку: возможно, это суперкар 1971 года
Дмитрий Елизаров
Компания Toyota добавила кроссоверу RAV4, продающемуся в Европе, новую версию под названием Adventure («Приключение»). «Внедорожный» имидж модели усилен за счёт новых деталей внешности и отделки салона. Попутно на этой модификации дебютировал ряд обновлений, которые в 2022 году получат все остальные версии RAV4.
В декабре гибридная Toyota RAV4 провалила «лосиный тест» журналистов шведского издания Teknikens Värld. Кроссовер смог успешно пройти испытательный коридор только на скорости 63 км/ч.