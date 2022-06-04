Европейская Toyota Corolla после обновления стала мощнее

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У хот-хэтча Toyota GR Corolla появилась новая версия: плюс 30 Нм, минус 3 места
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Кирилл Малышев
Toyota Corolla для Европы при рестайлинге мало изменилась внешне, зато обзавелась более мощными гибридными установками. В салоне увеличились в размерах мультимедийный экран и дисплей приборной панели. Доработки затронули всё семейство: седан турецкой сборки, хэтчбек и универсал с британского завода.
На европейских Короллах с 8 до 10,5 дюйма увеличилась диагональ экрана медиасистемы. А щиток приборов в дорогих версиях может быть полностью цифровым, с четырьмя дизайнами на выбор. И то, и другое американская версия модели не получила. У неё максимум 8-дюймовый мультимедийный экран и 7-дюймовый на «приборке». Зато в гамме появился полноприводный гибрид.