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Европейская Toyota Corolla после обновления стала мощнее

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Кирилл Малышев

Toyota Corolla для Европы при рестайлинге мало изменилась внешне, зато обзавелась более мощными гибридными установками. В салоне увеличились в размерах мультимедийный экран и дисплей приборной панели. Доработки затронули всё семейство: седан турецкой сборки, хэтчбек и универсал с британского завода.

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  • Лёгкий фейслифтинг затронул стандартный набор деталей: форму бамперов, палитру цветов, узор литых дисков и решётки радиатора. У светодиодных фар изменился рисунок свечения и начинка. Однако корпуса оставили прежними ради экономии.
  • В большинстве европейских стран Короллу можно купить только в виде гибрида. Их в линейке два. Мощность построенного на базе мотора 1.8 выросла со 122 до 140 сил, а разгон до 100 км/ч у такой машины резко сократился: с 10,9 до 9,2 секунды. Двухлитровый гибрид, который доступен только для хэтча и универсала, прибавил со 184 до 196 л.с., а разгон оказался динамичнее на 0,4 секунды (7,5 секунды вместо 7,9).
  • Гибридные установки усовершенствовали за счёт электрической части. Более мощные электромоторы активнее работают при разгоне. Для ДВС это означает снижение уровня шума за счёт более низких оборотов. Новые литий-ионные аккумуляторы компактнее и на 18 килограммов легче прежних.
  • Чисто бензиновые варианты, которые преимущественно продаются в странах Восточной Европы, доработок не получили. Такие Короллы оснащаются «турбочетвёркой» 1.2 (116 л.с.) и атмосферной «тройкой» 1.5 (125 л.с.) в сочетании с механической коробкой или вариатором.

На европейских Короллах с 8 до 10,5 дюйма увеличилась диагональ экрана медиасистемы. А щиток приборов в дорогих версиях может быть полностью цифровым, с четырьмя дизайнами на выбор. И то, и другое американская версия модели не получила. У неё максимум 8-дюймовый мультимедийный экран и 7-дюймовый на «приборке». Зато в гамме появился полноприводный гибрид.

Какую Короллу вы бы взяли?

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