Европейская Toyota Corolla после обновления стала мощнее

В большинстве европейских стран Короллу можно купить только в виде гибрида. Их в линейке два. Мощность построенного на базе мотора 1.8 выросла со 122 до 140 сил, а разгон до 100 км/ч у такой машины резко сократился: с 10,9 до 9,2 секунды. Двухлитровый гибрид, который доступен только для хэтча и универсала, прибавил со 184 до 196 л.с., а разгон оказался динамичнее на 0,4 секунды (7,5 секунды вместо 7,9).