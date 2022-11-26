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Европейцы не смогут разблокировать полную мощность электромобилей Mercedes-Benz даже за доплату
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Александр Орехов

Европейские владельцы электромобилей Mercedes-Benz EQE и EQS не смогут, в отличие от американских, разблокировать их полную мощность за абонентскую плату. Для этого существуют некие юридические препятствия, выяснило нидерландское издание Top Gear в местном представительстве автопроизводителя.

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  • В онлайн-магазине Mercedes-Benz в США новая опция, активируемая через обновление прошивки «по воздуху», появилась несколько дней назад. За 1200 долларов в год можно увеличить отдачу силовой установки седана и кроссовера EQE с 288 до 349 л.с., лифтбэка и кроссовера EQS — с 355 до 443 км/ч. В результате время разгона до 96 км/ч сокращается на 0,8–1 секунды в зависимости от модели. Также обещаны прибавка крутящего момента и оптимизация работы электродвигателей.
  • Какой именно закон мешает Мерседесу предложить такую же услугу в Европе — не уточняется. К примеру, электрический лифтбэк Polestar 2 ещё в конце прошлого года получил платное беспроводное обновление ПО, поднимающее отдачу двухмоторной силовой установки на 68 л.с. и 20 Нм — до 476 л.с. и 680 Нм. Апдейт доступен для загрузки в целом ряде европейских стран, включая и Нидерланды.

EQS стал первой моделью Mercedes-Benz, для которой доступно расширение функционала уже после покупки самого автомобиля. Так, в Германии ещё прошлым летом предложили доплачивать за более совершенное полноуправляемое шасси: угол поворота задних колёс можно увеличить с 4,5 до 10 градусов на время или навсегда. При этом в США 10 градусов идут уже в «базе».

Опции по подписке — здравая идея?

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