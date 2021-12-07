Европе предсказали массовую безработицу после перехода на электромобили

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Горизонт событий: когда автопроизводители окончательно перейдут на электричество
Tesla попала в аварию во время съёмок рекламы про автопилот. Но это было давно
После окончательного перехода на электрокары европейцы потеряют более 501 тысячи рабочих мест, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC, проведённое по заказу ассоциации Clepa. При этом трансформация автомобильной промышленности обеспечит появление новых рабочих мест, но всех потерь они не компенсируют.
Минувшим летом Еврокомиссия обнародовала планы по радикальному сокращению производства машин с ДВС. К 2035 году ЕС собирается ввести нулевые нормы вредных выбросов для транспорта, что фактически означает запрет на продажу новых автомобилей с традиционными двигателями.