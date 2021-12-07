Европе предсказали массовую безработицу после перехода на электромобили

После окончательного перехода на электрокары европейцы потеряют более 501 тысячи рабочих мест, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследо­вание консал­тинговой компании PwC, проведённое по заказу ассоциации Clepa. При этом транс­формация авто­мобильной промышлен­ности обеспечит появление новых рабочих мест, но всех потерь они не компенсируют.