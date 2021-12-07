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Европе предсказали массовую безработицу после перехода на электромобили

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Дмитрий Елизаров

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После окончательного перехода на электрокары европейцы потеряют более 501 тысячи рабочих мест, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследо­вание консал­тинговой компании PwC, проведённое по заказу ассоциации Clepa. При этом транс­формация авто­мобильной промышлен­ности обеспечит появление новых рабочих мест, но всех потерь они не компенсируют.

  • Ассоциация Clepa объединяет около 3 тысяч европейских компаний, занятых в сфере произ­водства авто­мобильных запчастей и компонентов. Согласно заказанному ей исследо­ванию, уже 395 тысяч европейцев останутся без работы к 2030 году, остальные потеряют свои места в результате массовых сокращений в течение следующих пяти лет.
  • При этом параллельно в индустрии будут созданы около 226 тысяч новых рабочих мест (главным образом в сфере произ­водства аккуму­ляторов и моторов), так что на самом деле рынок труда сократится на 275 тысяч человек, занятых в отрасли. Предполагается, что тем самым скачок безработицы, который грозит возникнуть при переходе на новую энергию, будет смягчён.
  • При этом ранее, как уточняет «Интерфакс», глава концерна Volkswagen Group (одного из активных участников перехода на электротягу) Герберт Диесс называл подобные сценарии преувели­ченными. Он отмечал, что большая часть конструкции транс­портного средства после замены ДВС на электромотор остаётся прежней.

Минувшим летом Еврокомиссия обнародовала планы по радикаль­ному сокращению производства машин с ДВС. К 2035 году ЕС собирается ввести нулевые нормы вредных выбросов для транспорта, что фактически означает запрет на продажу новых автомобилей с традици­онными двигателями.

Как считаете, грядёт тотальный переход на электрокары?

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