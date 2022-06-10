Европарламент проголосовал за запрет ДВС с 2035 года
Дмитрий Елизаров
Законодатели Европейского союза одобрили предложение Еврокомиссии запретить продажу новых автомобилей с ДВС с 2035 года. Как пишет Automotive News, парламентарии отклонили ряд поправок, внесённых с момента появления предложения комиссии, которые смягчили бы процесс перехода. Однако окончательное соглашение по этому поводу появится в лучшем случае в конце нынешнего года, так как для его оформления необходимо учесть позиции всех 27 стран-участников ЕС.
- Одна из поправок предлагала, к примеру, смягчить требования к уменьшению объёмов вредных выбросов ДВС со 100%, предложенных в прошлом году, до 90%. Другая подразумевала ряд исключений, включая двигатели, работающие на так называемом синтетическом топливе. За такое послабление выступают, к примеру, Германия и Италия.
- Немецкая ассоциация ADAC заявила по итогам голосования, что «амбициозные климатические цели не могут быть достигнуты исключительно за счёт электрической мобильности», и предлагает всё же сохранить перспективы использования климатически нейтральных ДВС. С похожим заявлением, как пишет Motor1, выступил один из итальянских министров.
- Отмечается также, что, даже если радикально жёсткие нормы будут введены, они не подразумевают запрета на нынешний автопарк. Эти стандарты планируется распространить только на новые автомобили, поступающие в продажу на рынках стран-участников ЕС.
Первоначально план по оздоровлению транспортной сферы был обнародован в июле прошлого года. Он предполагает обязанность автопроизводителей обеспечить полное отсутствие вредных выбросов их автомобилями. Ожидается, что компании пойдут по самому простому пути — переведут свои линейки на батарейную тягу. Транспортный сектор обеспечивает около четверти всех выбросов СО2 в Евросоюзе.