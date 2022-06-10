Европарламент проголосовал за запрет ДВС с 2035 года

Законодатели Европейского союза одобрили предложение Еврокомиссии запретить продажу новых автомобилей с ДВС с 2035 года. Как пишет Automotive News, парламентарии отклонили ряд поправок, внесённых с момента появления предложения комиссии, которые смягчили бы процесс перехода. Однако окончательное соглашение по этому поводу появится в лучшем случае в конце нынешнего года, так как для его оформления необходимо учесть позиции всех 27 стран-участников ЕС.