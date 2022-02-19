Европа лишится моделей Jeep только с ДВС уже в этом году

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Jeep уберёт из Европы негибридные Wrangler
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Компания Jeep в рамках стратегии электрификации модельного ряда прекратит продажу в европейских странах моделей, оборудованных только ДВС. Как уточняет Autocar, произойдёт это уже в нынешнем году. Модельная линейка Jeep в Европе будет состоять только из гибридов разного уровня, хотя для Италии сделано исключение.
Jeep Grand Cherokee в нынешнем году появится и в России. До нашей страны внедорожник доберётся с двумя вариантами колёсной базы и с двумя бензиновыми моторами. Обещана и «особо внедорожная» комплектация Trailhawk.