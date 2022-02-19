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Европа лишится моделей Jeep только с ДВС уже в этом году

Новости

Дмитрий Елизаров

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Компания Jeep в рамках стратегии электрификации модельного ряда прекратит продажу в европейских странах моделей, оборудованных только ДВС. Как уточняет Autocar, произойдёт это уже в нынешнем году. Модельная линейка Jeep в Европе будет состоять только из гибридов разного уровня, хотя для Италии сделано исключение.

  • В Италии компания собирает для европейского рынка кроссоверы Compass и Renegade (уже ставшие гибридными) и уже считается в этой стране одним из самых популярных брендов, производящих автомобили с низким уровнем вредных выбросов.
  • В целом в Европе в течение нынешнего года в линейке Jeep останутся только «подзаряжаемые» гибриды, которые компания маркирует символами 4xe, и так называемые «мягкие» гибриды, в состав силовых установок которых входят стартер-генераторы.
  • К 2025 году Jeep намерена добавить в каждый внедорожный сегмент рынка, в котором присутствует, чисто электрическую модель. Стратегия компании на глобальном рынке предполагает на первом этапе выход на 70% электрифицированных моделей в общем объёме продаж. Первый электромобиль Jeep рассчитывает представить в следующем году.
  • Ближайшей новинкой компании для региона станет внедорожник Grand Cherokee. Его планируется продавать в Европе только с гибридной силовой установкой, которая состоит из двухлитрового турбомотора и электродвигателя. Эти компоненты совокупно развивают до 380 л.с., а не задействуя ДВС такой внедорожник может проехать до 40 километров.
  • Глава компании Кристиан Менье заявил, что электрификация линейки преследует не только цель снижения уровня вредных выбросов. «Речь идет о том, чтобы подчеркнуть и улучшить возможности наших автомобилей, сделать их более увлекательными, захватывающими, и способными бесшумно передвигаться по бездорожью», — приводит издание его слова.

Jeep Grand Cherokee в нынешнем году появится и в России. До нашей страны внедорожник доберётся с двумя вариантами колёсной базы и с двумя бензиновыми моторами. Обещана и «особо внедорожная» комплектация Trailhawk.

Электрический Jeep — готовы к такому?

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