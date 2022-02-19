Европа лишится моделей Jeep только с ДВС уже в этом году

Ближайшей новинкой компании для региона станет внедорожник Grand Cherokee. Его планируется продавать в Европе только с гибридной силовой установкой, которая состоит из двухлитрового турбомотора и электродвигателя. Эти компоненты совокупно развивают до 380 л.с., а не задействуя ДВС такой внедорожник может проехать до 40 километров.