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Rolls-Royce начал разработку первого электромобиля

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Борис Закиров

Британская марка Rolls-Royce выпустит первый серийный электромобиль в течение десяти лет. Об этом генеральный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос заявил в интервью изданию Automotive News. По его словам, компания уже приступила к разработке новой модели.

  • Издание Motor1 сообщает, что электрокар заменит двухдверки Dawn или Wraith и будет построен на платформе «Архитектура роскоши» — общей для новых Phantom, Cullinan и Ghost.

  • Ожидается, что основным рынком для электромобиля станет Китай. Ещё в 2018 году об этом изданию заявлял Штефан Джурашек, глава отдела электрических силовых установок BMW Group.

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