Еврокомиссия запретила экспорт в Россию автомобилей дороже 50 000 евро

Материал по теме
Bridgestone приостановит производство и ввоз шин в Россию
Резкий рост цен на Haval, подорожание Лад (да, опять) и крутая копия Lamborghini из РФ. Главное за день
Кирилл Малышев
Еврокомиссия обнародовала меры в рамках четвёртого пакета санкций против России. В перечень вошёл, в частности, запрет на экспорт в нашу страну из Евросоюза автомобилей стоимостью более 50 000 евро (55 000 долларов). Аналогичный запрет, но без ограничения по сумме ввела Великобритания.
Ранее поставки в Россию всех типов новых и подержанных машин запретили власти США. Вместе с ним на экспорт к нам нельзя отправлять мотоциклы (также всех видов) и снегоходы.