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Еврокомиссия запретила экспорт в Россию автомобилей дороже 50 000 евро

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Кирилл Малышев

Еврокомиссия обнародовала меры в рамках четвёртого пакета санкций против России. В перечень вошёл, в частности, запрет на экспорт в нашу страну из Евросоюза автомобилей стоимостью более 50 000 евро (55 000 долларов). Аналогичный запрет, но без ограничения по сумме ввела Великобритания.

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  • Если ориентироваться на рекомендованные розничные цены на сегодня, то под запрет подпадают линейки премиальных брендов практически полным составом за исключением моделей начального уровня. В то же время массовых марок вроде Peugeot, Citroen, Opel, Skoda, Volkswagen и Renault ограничения почти не затронут.
  • Поставки и так не идут с конца февраля. Однако до сих пор они были прерваны по решению автоконцернов, столкнувшихся с разрывом логистических цепочек и не понимающих, какие ставить цены. Теперь же прописан законодательный запрет.

Ранее поставки в Россию всех типов новых и подержанных машин запретили власти США. Вместе с ним на экспорт к нам нельзя отправлять мотоциклы (также всех видов) и снегоходы.

Вернутся к нам европейские марки?

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