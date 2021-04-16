Половина американцев готова купить Тойоту, которой ещё не существует

В 2018 году готовность приобрести электромобиль в ближайшие пять лет выразили 15% опрошенных, в течение десяти лет — 34%. В нынешнем году это число увели­чилось до 30 и 52% соответ­ственно. Ещё примерно треть опрошенных заявила о том, что обдумывает такую возмож­ность. Среди тех участников исследо­вания, которые одно­временно владеют электро­мобилем и машиной с ДВС, 75% человек назвали «машиной на каждый день» именно электрокар.

Среди брендов, которые потенциальные покупатели выбрали бы в первую очередь, лидирует Tesla с показателем в 57%. Однако большин­ство участников исследо­вания отметили, что готовы рассматривать в качестве варианта для покупки продукцию нескольких марок. Пункт исследо­вания, определяющий уровень доверия к брендам, допускал несколько вариантов ответов, и на втором месте после Tesla расположилась марка Toyota с результатом в 52%. При этом электро­мобилей компания пока не выпускает: премьера первого батарейного концепта на платформе e-TNGA намечена лишь на 19 апреля.

Среди марок, вызывающих доверие в области электрической мобиль­ности, также были упомянуты Honda, Ford, Subaru, GM, Nissan, BMW, Audi и Hyundai.

67% участников опроса предпочли бы электрический кроссовер. В пользу седана выбор сделали 61%, а на электро­пикап согласились лишь 20%, но самым непопулярным типом кузова оказался минивэн (14% голосов). При этом наиболее потенциально востребо­ванным грузовиком стал Tesla Cybertruck с резуль­татом в 31%, но электро­версия Ford F-150 отстала от него лишь на 3%. А вот нашумевший Hummer EV выбрали лишь 16% опрошенных.