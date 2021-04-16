Половина американцев готова купить Тойоту, которой ещё не существует
Дмитрий Елизаров
Крупный агрегатор CarGurus опубликовал результаты исследования, посвящённого отношению жителей США к электромобилям. Число готовых к приобретению электрокара людей за последние четыре года увеличилось примерно вдвое, причём половина опрошенных всерьёз рассматривает к покупке электрокар Toyota. Такой модели у компании пока нет.
В 2018 году готовность приобрести электромобиль в ближайшие пять лет выразили 15% опрошенных, в течение десяти лет — 34%. В нынешнем году это число увеличилось до 30 и 52% соответственно. Ещё примерно треть опрошенных заявила о том, что обдумывает такую возможность. Среди тех участников исследования, которые одновременно владеют электромобилем и машиной с ДВС, 75% человек назвали «машиной на каждый день» именно электрокар.
Среди брендов, которые потенциальные покупатели выбрали бы в первую очередь, лидирует Tesla с показателем в 57%. Однако большинство участников исследования отметили, что готовы рассматривать в качестве варианта для покупки продукцию нескольких марок. Пункт исследования, определяющий уровень доверия к брендам, допускал несколько вариантов ответов, и на втором месте после Tesla расположилась марка Toyota с результатом в 52%. При этом электромобилей компания пока не выпускает: премьера первого батарейного концепта на платформе
e-TNGAнамечена лишь на 19 апреля.
Среди марок, вызывающих доверие в области электрической мобильности, также были упомянуты Honda, Ford, Subaru, GM, Nissan, BMW, Audi и Hyundai.
67% участников опроса предпочли бы электрический кроссовер. В пользу седана выбор сделали 61%, а на электропикап согласились лишь 20%, но самым непопулярным типом кузова оказался минивэн (14% голосов). При этом наиболее потенциально востребованным грузовиком стал Tesla Cybertruck с результатом в 31%, но электроверсия Ford
F-150отстала от него лишь на 3%. А вот нашумевший Hummer EV выбрали лишь 16% опрошенных.
Среди причин, удерживающих людей от приобретения электромобиля прямо сейчас, лидируют отсутствие зарядных станций поблизости, опасения в доступности сервиса, стоимость покупки и владения, а также недостаточные налоговые льготы.