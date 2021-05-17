Производить электромобили скоро будет дешевле, чем транспорт с ДВС
Дмитрий Елизаров
Уже через шесть лет — к 2027 году — производство электрокаров будет стоить дешевле, чем выпуск машин с традиционными моторами. К такому выводу пришли аналитики подразделения консалтинговой компании Bloomberg, которое изучает «новую энергию». Как уточняет Guardian, к снижению себестоимости приведут удешевление аккумуляторов и наращивание объёмов производства.
Логическим следствием этой тенденции должно стать уменьшение розничных цен на электромобили. По расчётам аналитиков, если сейчас электромобиль в среднем стоит 33 300 евро, а бензиновая машина — 18 600 евро, то к 2026 году они сравняются в цене: она составит около 19 тысяч евро (1,7 миллиона рублей).
Но на этом процесс не остановится. К концу десятилетия среднестатистический электромобиль подешевеет до 16 300 евро, а вот машина с ДВС подорожает до 19 900 евро.
Издание называет преодоление порога себестоимости (то есть достижение паритета в стоимости производства электромобилей и традиционного транспорта) ключевой вехой в развитии «новой мобильности». Если это произойдёт, всего несколько лет понадобится на то, чтобы электрокары стали лидерами мировых продаж. Тенденция подкрепляется ещё и постоянно ужесточающимися нормами вредных выбросов.
Пока электромобили уверенно доминируют на рынке только одной страны — Норвегии. В апреле первое место по продажам здесь занял кроссовер Volkswagen ID.4, обошедший Toyota RAV4 и Volvo XC40. В 2021 году тем или иным способом электрифицированный транспорт занимает в Норвегии более 80% всего рынка.