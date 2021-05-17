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Производить электромобили скоро будет дешевле, чем транспорт с ДВС

Новости

Дмитрий Елизаров

Уже через шесть лет — к 2027 году — производство электрокаров будет стоить дешевле, чем выпуск машин с традици­онными моторами. К такому выводу пришли аналитики подраз­деления консал­тинговой компании Bloomberg, которое изучает «новую энергию». Как уточняет Guardian, к снижению себе­стоимости приведут удешев­ление аккуму­ляторов и наращи­вание объёмов производства.

  • Логическим следствием этой тенденции должно стать умень­шение розничных цен на электро­мобили. По расчётам аналитиков, если сейчас электро­мобиль в среднем стоит 33 300 евро, а бензиновая машина — 18 600 евро, то к 2026 году они срав­няются в цене: она составит около 19 тысяч евро (1,7 миллиона рублей).

  • Но на этом процесс не остановится. К концу десяти­летия средне­статисти­ческий электро­мобиль подешевеет до 16 300 евро, а вот машина с ДВС подорожает до 19 900 евро.

  • Издание называет преодоление порога себе­стоимости (то есть достиже­ние паритета в стоимости произ­водства электро­мобилей и традици­онного транспорта) ключевой вехой в развитии «новой мобиль­ности». Если это произойдёт, всего несколько лет понадобится на то, чтобы электрокары стали лидерами мировых продаж. Тенденция подкреп­ляется ещё и постоянно ужесточа­ющи­мися нормами вредных выбросов.

  • Пока электромобили уверенно доминируют на рынке только одной страны — Норвегии. В апреле первое место по продажам здесь занял кроссовер Volkswagen ID.4, обошедший Toyota RAV4 и Volvo XC40. В 2021 году тем или иным способом электрифи­цированный транспорт занимает в Норвегии более 80% всего рынка.

Как считаете, оправдаются прогнозы?

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