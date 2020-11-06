Британцы придумали комплект для переделки классического MINI Cooper в электрокар
Борис Закиров
Английская компания Swindon Powertrain разработала комплект, позволяющий перевести MINI Cooper на электрическую тягу. Он весит всего 70 килограммов и стоит 30 660 фунтов (39 927 долларов США или 3,12 миллиона рублей), однако входящие в него компоненты можно приобрести и по отдельности, пишет издание Motor Authority.
Стандартный комплект называется HPD E Powertrain и включает в себя 107-сильный электродвигатель (пиковая мощность — 160 л.с.) вместе с компактным передним подрамником и кронштейнами для его крепления, а также трансмиссию. Вместе они стоят 8850 фунтов стерлингов (11 530 долларов).
Дополнительно Swindon Powertrain предлагает небольшой аккумулятор ёмкостью 12 кВт⋅ч, который умещается в моторном отсеке вместо штатного двигателя и стоит 16 тысяч фунтов (20,8 тысячи долларов). Ещё 3860 фунтов (5028 долларов) придётся заплатить за электронную систему управления, в 1950 фунтов (2540 долларов) обойдётся фирменное зарядное устройство.
В комплект входят датчики скорости, насос системы охлаждения и преобразователь постоянного тока. Последний необходим для зарядки двенадцативольтовой аккумуляторной батареи, отвечающей за питание различных энергопотребителей.
Динамические характеристики и запас хода электрического MINI Cooper не сообщаются. Заказать комплект можно на сайте Swindon Powertrain, поставки клиентам начнутся в декабре.