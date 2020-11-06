Британцы придумали комплект для переделки классического MINI Cooper в электрокар

Стандартный комплект называется HPD E Powertrain и включает в себя 107-сильный электро­двигатель (пиковая мощность — 160 л.с.) вместе с компактным передним подрамником и крон­штейнами для его крепления, а также транс­миссию. Вместе они стоят 8850 фунтов стерлингов (11 530 долларов).

Дополнительно Swindon Powertrain предлагает небольшой аккуму­лятор ёмкостью 12 кВт⋅ч, который умещается в моторном отсеке вместо штатного двигателя и стоит 16 тысяч фунтов (20,8 тысячи долларов). Ещё 3860 фунтов (5028 долларов) придётся заплатить за электронную систему управления, в 1950 фунтов (2540 долларов) обойдётся фирменное зарядное устройство.

В комплект входят датчики скорости, насос системы охлаж­дения и преобразо­ватель постоянного тока. Последний необходим для зарядки двенадцати­вольтовой аккуму­ляторной батареи, отвечающей за питание различных энерго­потребителей.