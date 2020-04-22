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Evoque и Discovery Sport стали трёхцилиндровыми гибридами

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Николай Андреев

Кроссоверы Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport впервые получили гибридную силовую установку с возможностью зарядки батарей от внешней сети. Эти модификации анонсировали ещё в 2018 году — во время премьеры Evoque второго поколения, но только сейчас автопроизводитель рассказал о характеристиках гибридных вседорожников.

Range Rover Evoque P300e
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Range Rover Evoque P300e

  • Модификация P300e — это бензиновый трёхцилиндровый турбомотор 1.5 мощностью 200 л.с. в паре с восьмиступен­чатым «автоматом», а также 109-сильный электро­двигатель на задней оси. Совокупная мощность составляет 309 л.с. (540 Н·м).

  • Гибридные кроссоверы оснащены аккумулятором ёмкостью 15,6 кВт·ч, который стоит под задними сиденьями. Он обеспечивает запас хода на электротяге, равный 66 километрам у Evoque и 62 километрам у Discovery Sport. От станции мощностью 32 кВт пустая батарея наполняется до 80 процентов всего за полчаса. От домашней розетки она заряжается за 6 часов и 42 минуты.

Land Rover Discovery Sport P300e
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Land Rover Discovery Sport P300e

  • Evoque P300e разгоняется с места до 100 км/ч за 6,4 секунды, а Discovery Sport P300e — за 6,6 секунды. Без использования ДВС максимальная скорость моделей составляет 135 км/ч. Также предусмотрен режим сохранения электрической энергии для поездок в зонах, где нельзя включать ДВС.

  • В Великобритании Range Rover Evoque P300e стоит от 43 850 фунтов стерлингов (4,1 миллиона рублей). Land Rover Discovery Sport P300e доступен только со спортивным обвесом R-Dynamic. Его начальная стоимость составляет 45 370 фунтов стерлингов (4,3 миллиона рублей). Продажи начнутся в третьем квартале 2020 года.

Обновление: в представительстве марки заявили, что гибридные модификации кроссоверов на российском рынке не появятся.

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