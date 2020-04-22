Evoque и Discovery Sport стали трёхцилиндровыми гибридами
Николай Андреев
Кроссоверы Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport впервые получили гибридную силовую установку с возможностью зарядки батарей от внешней сети. Эти модификации анонсировали ещё в 2018 году — во время премьеры Evoque второго поколения, но только сейчас автопроизводитель рассказал о характеристиках гибридных вседорожников.
Модификация P300e — это бензиновый трёхцилиндровый турбомотор 1.5 мощностью 200 л.с. в паре с восьмиступенчатым «автоматом», а также 109-сильный электродвигатель на задней оси. Совокупная мощность составляет 309 л.с. (540 Н·м).
Гибридные кроссоверы оснащены аккумулятором ёмкостью 15,6 кВт·ч, который стоит под задними сиденьями. Он обеспечивает запас хода на электротяге, равный 66 километрам у Evoque и 62 километрам у Discovery Sport. От станции мощностью 32 кВт пустая батарея наполняется до 80 процентов всего за полчаса. От домашней розетки она заряжается за 6 часов и 42 минуты.
Evoque P300e разгоняется с места до
100 км/чза 6,4 секунды, а Discovery Sport P300e — за 6,6 секунды. Без использования ДВС максимальная скорость моделей составляет 135 км/ч.Также предусмотрен режим сохранения электрической энергии для поездок в зонах, где нельзя включать ДВС.
В Великобритании Range Rover Evoque P300e стоит от 43 850 фунтов стерлингов (4,1 миллиона рублей). Land Rover Discovery Sport P300e доступен только со спортивным обвесом
R-Dynamic.Его начальная стоимость составляет 45 370 фунтов стерлингов (4,3 миллиона рублей). Продажи начнутся в третьем квартале 2020 года.
Обновление: в представительстве марки заявили, что гибридные модификации кроссоверов на российском рынке не появятся.