Evoque и Discovery Sport стали трёхцилиндровыми гибридами

Модификация P300e — это бензиновый трёхцилиндровый турбомотор 1.5 мощностью 200 л.с. в паре с восьмиступен­чатым «автоматом», а также 109-сильный электро­двигатель на задней оси. Совокупная мощность составляет 309 л.с. (540 Н·м).

Гибридные кроссоверы оснащены аккумулятором ёмкостью 15,6 кВт·ч, который стоит под задними сиденьями. Он обеспечивает запас хода на электротяге, равный 66 километрам у Evoque и 62 километрам у Discovery Sport. От станции мощностью 32 кВт пустая батарея наполняется до 80 процентов всего за полчаса. От домашней розетки она заряжается за 6 часов и 42 минуты.