Названы цены на две спецверсии кроссоверов Land Rover для России

«Бронзовый» Range Rover Evoque отличается контрастным окрасом крыши в сочетании с одним из трёх цветов кузова — серый Carpathian Grey, черный Santorini Black и серебристый Seoul Pearl Silver. Кроме того, кроссовер украсят вставками на кузове аналогичного цвету крыши оттенка, эксклю­зивными колёсными дисками на 20 дюймов и «бронзо­выми» же ковриками в салоне. Такой Эвок по умолчанию оснастят «внедорожным» круиз-контролем, мульти­медийной системой Pivi Pro, электро­приводом двери багажника, камерой заднего вида и продвинутой акустикой из 6 динамиков, а салон отделают кожей.

Evoque Bronze Collection будет поставляться в Россию с 200-сильным бензиновым либо 199-сильным дизельным моторами. Двигатели сопроводят 9-ступен ­чатым «автоматом», системой полного привода и функцией выбора режимов движения Terrain Response 2.

«Городской» Discovery Sport базируется на комплектации R-Dynamic (199-сильный дизель либо 249-сильный бензиновый мотор) и получил пакет затемнённых алюмини­евых деталей в отделке кузова и чёрную крышу, а его салон отделают искус­ственной кожей Luxtec Suedecloth. Набор дополни­тель­ного оборудо­вания вседорож­ника идентичен предлага­емому для Evoque Bronze Collection за одним исключе­нием — более простой медиа­системы Pivi.