Создатели «летающего болида Формулы-1» объявили сроки проведения первых гонок

Названы цены на две спецверсии кроссоверов Land Rover для России

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Land Rover озвучила стоимость двух особых испол­нений своих крос­соверов — Range Rover Evoque Bronze Collection и Discovery Sport Urban Edition. Вседорожники отличаются от обычных моделей нюансами оформле­ния кузова и салона, а также более насыщенной комп­лектацией и стоят минимум 4 530 000 и 4 656 000 рублей соответ­ственно.

1/2

  • «Бронзовый» Range Rover Evoque отличается контрастным окрасом крыши в сочетании с одним из трёх цветов кузова — серый Carpathian Grey, черный Santorini Black и серебристый Seoul Pearl Silver. Кроме того, кроссовер украсят вставками на кузове аналогичного цвету крыши оттенка, эксклю­зивными колёсными дисками на 20 дюймов и «бронзо­выми» же ковриками в салоне. Такой Эвок по умолчанию оснастят «внедорожным» круиз-контролем, мульти­медийной системой Pivi Pro, электро­приводом двери багажника, камерой заднего вида и продвинутой акустикой из 6 динамиков, а салон отделают кожей.

  • Evoque Bronze Collection будет поставляться в Россию с 200-сильным бензиновым либо 199-сильным дизельным моторами. Двигатели сопроводят 9-ступен­чатым «автоматом», системой полного привода и функцией выбора режимов движения Terrain Response 2.

  • «Городской» Discovery Sport базируется на комплектации R-Dynamic (199-сильный дизель либо 249-сильный бензиновый мотор) и получил пакет затемнённых алюмини­евых деталей в отделке кузова и чёрную крышу, а его салон отделают искус­ственной кожей Luxtec Suedecloth. Набор дополни­тель­ного оборудо­вания вседорож­ника идентичен предлага­емому для Evoque Bronze Collection за одним исключе­нием — более простой медиа­системы Pivi.

  • Ещё один необычный вариант отделки для Land Rover не так давно предложило знаменитое ателье Niels van Roij Design — среди альтер­нативных накладок на кузов внедорожника Defender появились металли­ческие элементы, искус­ственно состаренные и покрытые ржавчиной.

Готовы переплатить за оригинальный дизайн?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение