Названы цены на две спецверсии кроссоверов Land Rover для России
Дмитрий Елизаров
Компания Land Rover озвучила стоимость двух особых исполнений своих кроссоверов — Range Rover Evoque Bronze Collection и Discovery Sport Urban Edition. Вседорожники отличаются от обычных моделей нюансами оформления кузова и салона, а также более насыщенной комплектацией и стоят минимум
«Бронзовый» Range Rover Evoque отличается контрастным окрасом крыши в сочетании с одним из трёх цветов кузова — серый Carpathian Grey, черный Santorini Black и серебристый Seoul Pearl Silver. Кроме того, кроссовер украсят вставками на кузове аналогичного цвету крыши оттенка, эксклюзивными колёсными дисками на 20 дюймов и «бронзовыми» же ковриками в салоне. Такой Эвок по умолчанию оснастят «внедорожным» круиз-контролем, мультимедийной системой Pivi Pro, электроприводом двери багажника, камерой заднего вида и продвинутой акустикой из 6 динамиков, а салон отделают кожей.
Evoque Bronze Collection будет поставляться в Россию с 200-сильным бензиновым либо 199-сильным дизельным моторами. Двигатели сопроводят
9-ступенчатым «автоматом», системой полного привода и функцией выбора режимов движения Terrain Response 2.
«Городской» Discovery Sport базируется на комплектации
R-Dynamic(199-сильный дизель либо 249-сильный бензиновый мотор) и получил пакет затемнённых алюминиевых деталей в отделке кузова и чёрную крышу, а его салон отделают искусственной кожей Luxtec Suedecloth. Набор дополнительного оборудования вседорожника идентичен предлагаемому для Evoque Bronze Collection за одним исключением — более простой медиасистемы Pivi.
Ещё один необычный вариант отделки для Land Rover не так давно предложило знаменитое ателье Niels van Roij Design — среди альтернативных накладок на кузов внедорожника Defender появились металлические элементы, искусственно состаренные и покрытые ржавчиной.