Блогер восстановил заброшенный Lancer Evo и снял всё на видео

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Александр Мирошкин
Американский YouTube-блогер Девин Нимела (Devin Niemela) опубликовал на своём канале видео, посвящённое реставрации силового агрегата «заряженного» седана Mitsubishi Lancer Evolution девятого поколения. В заголовке ролика указано, что прежде автомобиль был заброшен.
Почему седан оказался в заброшенном состоянии и как попал в руки Девина, не уточняется. Судя по другим роликам на канале, блогер специализируется на ремонте и восстановлении «горячих» японских машин, вроде Mitsubishi Lancer Evolution и Subaru WRX STI.