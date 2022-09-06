Электрокары Evolute отправят в дальневосточный каршеринг

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Стало известно, с каких городов стартуют продажи российских электрокаров Evolute
Автомобили китайского бренда BAIC могут появиться в России при помощи «Автотора»
Дмитрий Елизаров
Компания «Моторинвест», развивающая российский бренд электромобилей Evolute, объявила о поставках трёх моделей электрокаров для каршерингового сервиса Green Crab в Приморье. Соответствующее соглашение уже подписано.
О запуске серийного производства электрокаров «Моторинвест» пока не объявляла. Первыми в продаже должны появиться седан i-Pro и вседорожник i-Joy (на эту модель уже получено ОТТС).