Автомобили китайского бренда BAIC могут появиться в России при помощи «Автотора»

Электрокары Evolute отправят в дальневосточный каршеринг
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания «Моторинвест», развивающая российский бренд электромобилей Evolute, объявила о поставках трёх моделей электрокаров для каршерингового сервиса Green Crab в Приморье. Соответствующее соглашение уже подписано.

Читайте нас в Дзене!
  • Для краткосрочной аренды на Дальнем Востоке будут доступны три модели Evolute — седан i-Pro, кроссовер i-Joy и минивэн i-Van. Всего «Моторинвест» отправит в Приморье 95 машин: 40 седанов, 45 кроссоверов и 10 вэнов. Сроки пока не названы.
  • Седан и кроссовер Evolute были продемонстрированы, к примеру, на недавнем московском велофестивале. Ожидается, что i-Pro оснастят 163-сильным электромотором и батареей на 420 километров, кроссовер окажется чуть мощнее (175 л.с.), но проедет чуть меньше — 405 километров.
  • Минивэн i-Van с той же 53-киловаттной батареей должен также проезжать более 400 километров на одной зарядке, но при этом комплектуется самым скромным двигателем — он развивает лишь 123 л.с.

О запуске серийного производства электрокаров «Моторинвест» пока не объявляла. Первыми в продаже должны появиться седан i-Pro и вседорожник i-Joy (на эту модель уже получено ОТТС).

Предпочли бы купить российский электрокар или пользоваться каршеринговым?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании