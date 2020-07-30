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Peugeot, Citroen и Opel перейдут на электрическую платформу с большой дальнобойностью

Новости

Кирилл Малышев

Альянс PSA представил новую электрическую платформу eVMP (Electric Vehicle Modular Platform). Её особен­ность — рекордная дально­бойность, до 650 километров на одной зарядке.

Платформа eVMP

  • Первые новинки на новой платформе появятся в 2023 году. Французы готовят сразу несколько седанов и крос­соверов классов С и D с батареями на 60–100 кВт·ч, интегриро­ванными в силовую структуру кузова, и запасом хода от 400 до 650 километров (по циклу WLTP). 

  • На платформе eVMP будут базироваться и гибридные авто­мобили — для тех рынков, которые пока не готовы массово принимать чистые электромобили.

  • Кроме того, на новой платформе станут строить и некоторые будущие модели группы FCA (Fiat-Chrysler), которая недавно объявила о слиянии с PSA. 

  • Сейчас на автомобилях марок Citroen, DS, Peugeot, Opel и Vauxhall (а также на некоторых Тойотах в рамках партнёрских проектов) используется «тележка» EMP2. Она позволяет реализовать полный привод за счёт электро­мотора на задней оси, но негибридные машины на ней строго передне­приводные. Это негативно сказывается на продажах средних и больших кроссоверов на ряде рынков, на которых покупатели ждут от машин такого класса традици­онной трансмиссии AWD.

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