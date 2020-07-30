Peugeot, Citroen и Opel перейдут на электрическую платформу с большой дальнобойностью

Первые новинки на новой платформе появятся в 2023 году. Французы готовят сразу несколько седанов и крос­соверов классов С и D с батареями на 60–100 кВт·ч, интегриро­ванными в силовую структуру кузова, и запасом хода от 400 до 650 километров (по циклу WLTP).

На платформе eVMP будут базироваться и гибридные авто­мобили — для тех рынков, которые пока не готовы массово принимать чистые электромобили.

Кроме того, на новой платформе станут строить и некоторые будущие модели группы FCA (Fiat-Chrysler), которая недавно объявила о слиянии с PSA.