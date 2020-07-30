Peugeot, Citroen и Opel перейдут на электрическую платформу с большой дальнобойностью
Кирилл Малышев
Альянс PSA представил новую электрическую платформу eVMP (Electric Vehicle Modular Platform). Её особенность — рекордная дальнобойность, до 650 километров на одной зарядке.
Первые новинки на новой платформе появятся в 2023 году. Французы готовят сразу несколько седанов и кроссоверов классов С и D с батареями на 60–100 кВт·ч, интегрированными в силовую структуру кузова, и запасом хода от 400 до 650 километров (по циклу WLTP).
На платформе eVMP будут базироваться и гибридные автомобили — для тех рынков, которые пока не готовы массово принимать чистые электромобили.
Кроме того, на новой платформе станут строить и некоторые будущие модели группы FCA (Fiat-Chrysler), которая недавно объявила о слиянии с PSA.
Сейчас на автомобилях марок Citroen, DS, Peugeot, Opel и Vauxhall (а также на некоторых Тойотах в рамках партнёрских проектов) используется «тележка» EMP2. Она позволяет реализовать полный привод за счёт электромотора на задней оси, но негибридные машины на ней строго переднеприводные. Это негативно сказывается на продажах средних и больших кроссоверов на ряде рынков, на которых покупатели ждут от машин такого класса традиционной трансмиссии AWD.