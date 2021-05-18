Налоговые льготы и зарядные станции: в России готовят программу поддержки электромобилей
Дмитрий Елизаров
В России разрабатывается концепция развития электротранспорта. Как уточняет «КоммерсантЪ» со ссылкой на документы Минэкономики, уже к концу десятилетия электрокары должны занять до 15% российского авторынка. Для этого планируется как вводить налоговые льготы и развивать внутреннюю инфраструктуру, так и ограничивать ввоз электромобилей из-за рубежа. Бюджет концепции — более 400 миллиардов рублей.
На дорогах России до 2024 года должно появиться более 20 тысяч зарядных станций. Их будут строить из расчёта одна «зарядка» на 10 машин в городах и на 100 километров пути — на федеральных трассах. А к концу десятилетия число зарядных станций в нашей стране должно будет составлять 150 тысяч единиц.
Покупателям электромобилей планируется предоставить льготы по транспортному налогу (вплоть до полного обнуления) и не брать с них деньги за парковку.
Реализация программы начнётся с так называемых «пилотных регионов». В их список Минэкономики включило Москву, Санкт-Петербург, города-курорты Севастополь и Сочи, а также Калининград и Казань. Сроки старта проекта пока не называются.
При этом электромобили зарубежного производства могут подорожать: власти планируют увеличивать степень локализации их сборки, в том числе и за счёт увеличения утильсбора. Те компании, которые рискнут наладить выпуск электротранспорта внутри страны, должны будут к 2027 году полностью локализовать производство батарей и электромоторов.
На предприятии КамАЗ изданию заявили, что компания готова стать российским лидером в производстве электромобилей: базой для развития в этом направлении должен стать проект
«Кама-1», в реализации которого завод принимал деятельное участие. Электрокар обещает превратиться в целое модельное семейство. Однако серийное его производство будет налажено не ранее 2024 года.
В 2020 году продажи электрокаров в России составили 0,1% всего рынка. Однако, по планам ведомства, в 2022 году их доля должна вырасти до 1,7%, а к
2030-му— уже до 15%. За прошлый год россияне приобрели 512 электрокаров: при скромности абсолютной цифры она превышает суммарные показатели за 2018 и 2019 годы. Самой популярной батарейной моделью в нашей стране оказался кроссовер Audi e-tron.