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Налоговые льготы и зарядные станции: в России готовят программу поддержки электромобилей

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Дмитрий Елизаров

В России разрабатывается концепция развития электро­транспорта. Как уточняет «КоммерсантЪ» со ссылкой на документы Минэко­номики, уже к концу десяти­летия электрокары должны занять до 15% россий­ского авторынка. Для этого планируется как вводить налоговые льготы и развивать внутреннюю инфра­структуру, так и ограни­чивать ввоз электро­мобилей из-за рубежа. Бюджет концепции — более 400 милли­ардов рублей.

  • На дорогах России до 2024 года должно появиться более 20 тысяч зарядных станций. Их будут строить из расчёта одна «зарядка» на 10 машин в городах и на 100 километров пути — на федераль­ных трассах. А к концу десяти­летия число зарядных станций в нашей стране должно будет составлять 150 тысяч единиц.

  • Покупателям электромобилей планируется предо­ставить льготы по транс­портному налогу (вплоть до полного обнуления) и не брать с них деньги за парковку.

  • Реализация программы начнётся с так называемых «пилотных регионов». В их список Минэконо­мики включило Москву, Санкт-Петер­бург, города-курорты Сева­стополь и Сочи, а также Калинин­град и Казань. Сроки старта проекта пока не называются.

  • При этом электромобили зарубежного произ­водства могут подорожать: власти планируют увеличи­вать степень локали­зации их сборки, в том числе и за счёт увеличения утиль­сбора. Те компании, которые рискнут наладить выпуск электро­транспорта внутри страны, должны будут к 2027 году полностью локализовать производ­ство батарей и электромоторов.

  • На предприятии КамАЗ изданию заявили, что компания готова стать российским лидером в произ­водстве электро­мобилей: базой для развития в этом направлении должен стать проект «Кама-1», в реализации которого завод принимал деятель­ное участие. Электрокар обещает превратиться в целое модель­ное семейство. Однако серийное его произ­водство будет налажено не ранее 2024 года.

  • В 2020 году продажи электрокаров в России составили 0,1% всего рынка. Однако, по планам ведомства, в 2022 году их доля должна вырасти до 1,7%, а к 2030-му — уже до 15%. За прошлый год россияне приобрели 512 электрокаров: при скромности абсолютной цифры она превышает суммарные показатели за 2018 и 2019 годы. Самой популярной батарейной моделью в нашей стране оказался кроссовер Audi e-tron.

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