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Электрическая версия Maserati MC20 окажется заметно мощнее бензиновой

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Дмитрий Елизаров

Электрическую модификацию новейшего суперкара Maserati MC20 оснастят сразу тремя моторами. Как сообщает Autoblog, она получит собствен­ное имя Folgore (в переводе с итальянского — «молния»), которое со временем превратится в отдельный суббренд для электрокаров.

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  • Электрический суперкар оснастят одним двигателем на передней оси и связкой из двух моторов на задней. Двигатели будут объединены в один блок размером с бензиновую «четвёрку», но смогут работать независимо: это даст инженерам Maserati возмож­ность реализовать на суперкаре систему управления вектором тяги.

  • При разработке электросуперкара основной акцент делается на дости­жение максималь­ного запаса хода. Во время премьеры бензинового MC20 было заявлено, что электрическая версия сможет проезжать на одной зарядке около 380 километров.

  • Вдобавок новая версия купе окажется заметно мощнее бензинового варианта, который снабжён 630-сильным турбиро­ванным V6 объёмом 3,0 литра. Прибавка в мощности должна компен­сировать увели­чение веса купе за счёт блока аккуму­ляторов, который разместят между моторным щитом и двигателями. Ранее сообщалось, что первые 100 км/ч такая MC20 сможет набирать за 2,8 секунды — на 0,1 секунды быстрее уже представ­ленной модификации.

  • Будет электроверсия отличаться и внешним видом: её лишат традици­онной решётки радиатора и большин­ства воздухозаборников.

  • Премьера Maserati MC20 Folgore состоится не ранее 2022 года. До этого события компания планирует показать открытую версию суперкара, а также свою первую модель на электротяге — батарейную модификацию GranTurismo, с которой, вероятно, дебютирует и суббренд Folgore.

И всё же, Maserati или Ferrari?

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