Электрическая версия Maserati MC20 окажется заметно мощнее бензиновой
Дмитрий Елизаров
Электрическую модификацию новейшего суперкара Maserati MC20 оснастят сразу тремя моторами. Как сообщает Autoblog, она получит собственное имя Folgore (в переводе с итальянского — «молния»), которое со временем превратится в отдельный суббренд для электрокаров.
Электрический суперкар оснастят одним двигателем на передней оси и связкой из двух моторов на задней. Двигатели будут объединены в один блок размером с бензиновую «четвёрку», но смогут работать независимо: это даст инженерам Maserati возможность реализовать на суперкаре систему управления вектором тяги.
При разработке электросуперкара основной акцент делается на достижение максимального запаса хода. Во время премьеры бензинового MC20 было заявлено, что электрическая версия сможет проезжать на одной зарядке около 380 километров.
Вдобавок новая версия купе окажется заметно мощнее бензинового варианта, который снабжён 630-сильным турбированным V6 объёмом 3,0 литра. Прибавка в мощности должна компенсировать увеличение веса купе за счёт блока аккумуляторов, который разместят между моторным щитом и двигателями. Ранее сообщалось, что первые
100 км/чтакая MC20 сможет набирать за 2,8 секунды — на 0,1 секунды быстрее уже представленной модификации.
Будет электроверсия отличаться и внешним видом: её лишат традиционной решётки радиатора и большинства воздухозаборников.
Премьера Maserati MC20 Folgore состоится не ранее 2022 года. До этого события компания планирует показать открытую версию суперкара, а также свою первую модель на электротяге — батарейную модификацию GranTurismo, с которой, вероятно, дебютирует и суббренд Folgore.