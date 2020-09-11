Электрическая версия Maserati MC20 окажется заметно мощнее бензиновой

Электрический суперкар оснастят одним двигателем на передней оси и связкой из двух моторов на задней. Двигатели будут объединены в один блок размером с бензиновую «четвёрку», но смогут работать независимо: это даст инженерам Maserati возмож­ность реализовать на суперкаре систему управления вектором тяги.

При разработке электросуперкара основной акцент делается на дости­жение максималь­ного запаса хода. Во время премьеры бензинового MC20 было заявлено, что электрическая версия сможет проезжать на одной зарядке около 380 километров.

Вдобавок новая версия купе окажется заметно мощнее бензинового варианта, который снабжён 630-сильным турбиро­ванным V6 объёмом 3,0 литра. Прибавка в мощности должна компен­сировать увели­чение веса купе за счёт блока аккуму­ляторов, который разместят между моторным щитом и двигателями. Ранее сообщалось, что первые 100 км/ч такая MC20 сможет набирать за 2,8 секунды — на 0,1 секунды быстрее уже представ­ленной модификации.

Будет электроверсия отличаться и внешним видом: её лишат традици­онной решётки радиатора и большин­ства воздухозаборников.