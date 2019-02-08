Запас хода электрокаров сильно снижается даже при небольшом морозе. Это доказали
Американская автомобильная ассоциация США (ААА) представила результаты испытаний пяти электромобилей при температуре 20 градусов по Фаренгейту (около -7 градусов по Цельсию). В исследовании приняли участие Tesla Model S 75D, BMW i3s, Chevrolet Bolt, Nissan Leaf и Volkswagen e-Golf. В среднем у всех дальность поездки уменьшается на 41 процент.
У BMW i3s c включенными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха пробег сократился вдвое, у Chevrolet Bolt – на 45 процентов, а у Nissan Leaf – лишь на треть.
Volkswagen и Tesla показали результат 36 и 38 процентов соответственно. Вредит запасу хода и чрезмерная жара. При 35 градусах по Цельсию за счёт использования кондиционера пробег на одной зарядке снижается в среднем на 17 процентов.
Как проходило испытание?
Реальные условия смоделировали на динамометрическом стенде в закрытом помещении с возможностью регулировки температуры. Все электромобили «проехали» 161 километр. Точкой отсчёта послужила температура +24 градуса по Цельсию.
Чтобы частично компенсировать сокращение запаса хода, ААА рекомендует владельцам электромобилей по возможности парковать автомобиль на крытых паркингах и заранее планировать маршрут. Ещё один совет – устанавливать комфортную температуру в салоне перед поездкой, пока автомобиль ещё подключен к зарядному устройству.
Из автомобилей, участвующих в испытании, в России продаётся только BMW i3s.
Стоимость электромобиля начинается с отметки 4 140 000 рублей.