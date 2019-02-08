Запас хода электрокаров сильно снижается даже при небольшом морозе. Это доказали

У BMW i3s c включенными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха пробег сократился вдвое, у Chevrolet Bolt – на 45 процентов, а у Nissan Leaf – лишь на треть.

Volkswagen и Tesla показали результат 36 и 38 процентов соответственно. Вредит запасу хода и чрезмерная жара. При 35 градусах по Цельсию за счёт использования кондиционера пробег на одной зарядке снижается в среднем на 17 процентов.