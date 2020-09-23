Рассекречена лимитированная Lada 4x4, которую выпустят в Германии

В России появился новый электрокар JAC за 2,3 миллиона рублей

Новости

Кирилл Малышев

Китайская компания JAC представила в России электриче­ский вседорож­ник iEV7S и объявила его цену — 2 299 000 рублей. Приём заказов стартует в октябре. В 2021 году на россий­ском рынке появится ещё одна электри­ческая модель JAC, заявили в компании.

1/8

  • Высокий хэтчбек iEV7S, если отбросить разницу в силовой установке, является одно­классником Lada Xray. При габаритах 4135 х 1750 х 1560 мм и колёсной базе 2490 мм он на 30 мм короче Иксрея.

  • В подвеске — стойки Мак­Ферсон спереди и упругая балка сзади. Тормоза у модели дисковые.

  • На Джаке стоит синхронный электро­двигатель мощностью 115 л.с. и с моментом 270 Нм. Литий-ионный аккуму­лятор (39 кВт·ч) с жидкостным охлаж­дением, разра­ботанный в сотрудни­честве с Samsung, обеспечивает запас хода в 280 километров. Батарея заряжается на 100% за 7 часов от обычной сети и на 80% за час при использо­вании зарядной станции мощностью 30 кВт.

  • Разгон до сотни у почти полуторатонной пятидверки занимает 11 ­секунд. Максимальная скорость составляет 130 км/ч.

  • В единственную для нашего рынка комплектацию iEV7S вошли ESP, две подушки безопас­ности, парко­вочные датчики спереди и сзади, система кругового обзора, бесключевой доступ, электро­пакет, климат- и круиз-контроль, обогрев передних сидений и кожаный салон.

  • Электрокар получил гарантию 8 лет или 150 000 километров пробега.

  • Модельный ряд JAC в России представлен крос­соверами S3, S5 и пикапом Т6. В будущем его пополнит большой кроссовер S7.

Какие перспективы у электрохэтча из Китая?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение