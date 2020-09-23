В России появился новый электрокар JAC за 2,3 миллиона рублей

Высокий хэтчбек iEV7S, если отбросить разницу в силовой установке, является одно­классником Lada Xray. При габаритах 4135 х 1750 х 1560 мм и колёсной базе 2490 мм он на 30 мм короче Иксрея.

В подвеске — стойки Мак­Ферсон спереди и упругая балка сзади. Тормоза у модели дисковые.

На Джаке стоит синхронный электро­двигатель мощностью 115 л.с. и с моментом 270 Нм. Литий-ионный аккуму­лятор (39 кВт·ч) с жидкостным охлаж­дением, разра­ботанный в сотрудни­честве с Samsung, обеспечивает запас хода в 280 километров. Батарея заряжается на 100% за 7 часов от обычной сети и на 80% за час при использо­вании зарядной станции мощностью 30 кВт.



Разгон до сотни у почти полуторатонной пятидверки занимает 11 ­секунд. Максимальная скорость составляет 130 км/ч.

В единственную для нашего рынка комплектацию iEV7S вошли ESP, две подушки безопас­ности, парко­вочные датчики спереди и сзади, система кругового обзора, бесключевой доступ, электро­пакет, климат- и круиз-контроль, обогрев передних сидений и кожаный салон.

Электрокар получил гарантию 8 лет или 150 000 километров пробега.