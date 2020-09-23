В России появился новый электрокар JAC за 2,3 миллиона рублей
Кирилл Малышев
Китайская компания JAC представила в России электрический вседорожник iEV7S и объявила его цену —
Высокий хэтчбек iEV7S, если отбросить разницу в силовой установке, является одноклассником Lada Xray. При габаритах 4135 х 1750 х 1560 мм и колёсной базе 2490 мм он на 30 мм короче Иксрея.
В подвеске — стойки МакФерсон спереди и упругая балка сзади. Тормоза у модели дисковые.
На Джаке стоит синхронный электродвигатель мощностью 115 л.с. и с моментом 270 Нм. Литий-ионный аккумулятор (39 кВт·ч) с жидкостным охлаждением, разработанный в сотрудничестве с Samsung, обеспечивает запас хода в 280 километров. Батарея заряжается на 100% за 7 часов от обычной сети и на 80% за час при использовании зарядной станции мощностью 30 кВт.
Разгон до сотни у почти полуторатонной пятидверки занимает 11 секунд. Максимальная скорость составляет
130 км/ч.
В единственную для нашего рынка комплектацию iEV7S вошли ESP, две подушки безопасности, парковочные датчики спереди и сзади, система кругового обзора, бесключевой доступ, электропакет, климат- и круиз-контроль, обогрев передних сидений и кожаный салон.
Электрокар получил гарантию 8 лет или 150 000 километров пробега.
Модельный ряд JAC в России представлен кроссоверами S3, S5 и пикапом Т6. В будущем его пополнит большой кроссовер S7.