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Россию назвали не готовой к электромобилям

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания KPMG, специализиру­ющаяся на аудите, опубликовала рейтинг ведущих экономик мира по уровню их готов­ности к переходу на электро­транспорт. Как пишут «Ведомости», даже страны с самым большим электропарком не пробились в лидеры.

  • При составлении рейтинга учитывалось не только количество зареги­стрированных в конкретном регионе электро­мобилей, но и ряд других показателей — например, доля электро­транспорта в автопарке страны, уровень развития инфра­структуры, наличие собственных инвестиций в отраслевые разработки и степень готовности жителей сменить автомобиль с ДВС на электрокар.

  • В рейтинг вошли 12 государств из Европы, семь — из Азии, четыре из Америк, Австралия и Новая Зеландия. Страны с самым крупным электропарком в абсолютном выражении — США (1,5 миллиона машин) и Китай (3,5 миллиона единиц) — заняли согласно процедуре исследования лишь 4-е и 20-е места соответ­ственно. Россия — на 23-м месте из 25 с результатом 1,8 балла из 10 возможных.

  • В качестве лидеров среди развитых экономик по степени интеграции электро­мобиль­ности аудиторы назвали Нидерланды (7,9 балла) и Норвегию (7,4 балла), при этом в Нидерландах электро­мобили составляют всего 2,5% от общего автопарка страны. Максимальные 10 баллов не набрал ни один из участников рейтинга.

  • Ранее сообщалось, что запуск производства российского электро­мобиля Zetta будет отложен на неопреде­лённый срок по финансовой причине: создатели компактного электрокара не смогли получить государ­ственный заём, необходимый для завер­шения подготовки конвейера к запуску. Самым же популярным электро­мобилем в России периодически называют Nissan Leaf, который официально в нашей стране не продаётся.

Как считаете, можно в России решаться на покупку электрокара?

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