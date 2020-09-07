Россию назвали не готовой к электромобилям
Дмитрий Елизаров
Компания KPMG, специализирующаяся на аудите, опубликовала рейтинг ведущих экономик мира по уровню их готовности к переходу на электротранспорт. Как пишут «Ведомости», даже страны с самым большим электропарком не пробились в лидеры.
При составлении рейтинга учитывалось не только количество зарегистрированных в конкретном регионе электромобилей, но и ряд других показателей — например, доля электротранспорта в автопарке страны, уровень развития инфраструктуры, наличие собственных инвестиций в отраслевые разработки и степень готовности жителей сменить автомобиль с ДВС на электрокар.
В рейтинг вошли 12 государств из Европы, семь — из Азии, четыре из Америк, Австралия и Новая Зеландия. Страны с самым крупным электропарком в абсолютном выражении — США (1,5 миллиона машин) и Китай (3,5 миллиона единиц) — заняли согласно процедуре исследования лишь
4-еи 20-еместа соответственно. Россия — на 23-мместе из 25 с результатом 1,8 балла из 10 возможных.
В качестве лидеров среди развитых экономик по степени интеграции электромобильности аудиторы назвали Нидерланды (7,9 балла) и Норвегию (7,4 балла), при этом в Нидерландах электромобили составляют всего 2,5% от общего автопарка страны. Максимальные 10 баллов не набрал ни один из участников рейтинга.
Ранее сообщалось, что запуск производства российского электромобиля Zetta будет отложен на неопределённый срок по финансовой причине: создатели компактного электрокара не смогли получить государственный заём, необходимый для завершения подготовки конвейера к запуску. Самым же популярным электромобилем в России периодически называют Nissan Leaf, который официально в нашей стране не продаётся.