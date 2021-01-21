Компания Nissan зарегистрировала особое обозначение для электрических Infiniti
Дмитрий Елизаров
Компания Nissan подала в патентные органы США заявку на регистрацию обозначения
Заявка на регистрацию подана в категории «Электрические приводные устройства для наземного транспорта». Nissan уже использует для собственных моделей обозначение
e-Power— оно появилось несколько лет назад для маркировки автомобилей с гибридным приводом. Сочетание I-Powerмогло быть создано для Infiniti по аналогии с уже имеющимся.
Какие именно модели Infiniti будут электрифицированы, пока официально не сообщалось. Однако летом прошлого года компания уже заявляла о намерении использовать гибридную силовую установку «материнского» бренда Nissan. При этом уточнялось, что силовая установка получит собственное имя и уникальные настройки, подходящие для премиального характера бренда Infiniti.
В начале 2019 года японская компания представила концепт QX Inspiration, который демонстрировал подход Infiniti к дизайну электрокаров. Кроссовер получил двухмоторную силовую установку, характеристики которой разработчики не назвали.