Компания Nissan зарегистрировала особое обозначение для электрических Infiniti

Заявка на регистрацию подана в категории «Электри­ческие приводные устройства для наземного транс­порта». Nissan уже использует для собственных моделей обозначение e-Power — оно появилось несколько лет назад для маркировки автомо­билей с гибридным приводом. Сочетание I-Power могло быть создано для Infiniti по аналогии с уже имеющимся.

Какие именно модели Infiniti будут электрифи­цированы, пока официально не сообщалось. Однако летом прошлого года компания уже заявляла о намерении использовать гибридную силовую установку «материн­ского» бренда Nissan. При этом уточнялось, что силовая установка получит собственное имя и уникальные настройки, подходящие для премиаль­ного характера бренда Infiniti.