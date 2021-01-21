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Компания Nissan зарегистрировала особое обозначение для электрических Infiniti

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Nissan подала в патентные органы США заявку на реги­страцию обозна­чения I-Power. По мнению издания CarBuzz, оно станет отличитель­ным признаком электриче­ских моделей премиального бренда Infiniti.

  • Заявка на регистрацию подана в категории «Электри­ческие приводные устройства для наземного транс­порта». Nissan уже использует для собственных моделей обозначение e-Power — оно появилось несколько лет назад для маркировки автомо­билей с гибридным приводом. Сочетание I-Power могло быть создано для Infiniti по аналогии с уже имеющимся.

  • Какие именно модели Infiniti будут электрифи­цированы, пока официально не сообщалось. Однако летом прошлого года компания уже заявляла о намерении использовать гибридную силовую установку «материн­ского» бренда Nissan. При этом уточнялось, что силовая установка получит собственное имя и уникальные настройки, подходящие для премиаль­ного характера бренда Infiniti.

  • В начале 2019 года японская компания представила концепт QX Inspiration, который демонстри­ровал подход Infiniti к дизайну электрокаров. Кроссовер получил двух­моторную силовую установку, характери­стики которой разработчики не назвали.

Как вам идея электрических Infiniti?

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