Он мощнее Bugatti: опубликовано видео 2000-сильного гиперкара Lotus Evija на треке
Дмитрий Елизаров
Компания Lotus опубликовала видео, посвящённое доводочным испытаниям 2000-сильного электрического гиперкара Evija на заводском треке в британском Хетеле. Инженеры также рассказали о том, как именно силовая установка мощнейшего Lotus в истории адаптируется к разным дорожным условиям.
Для четырёх электромоторов гиперкара Evija, системы рекуперации и ездовой электроники предусмотрены пять режимов. В режиме Range, ориентированном на максимальную дальность хода, работают только моторы в приводе задних колёс, а общая отдача силовой установки ограничивается 1000 л.с. и 800 Нм.
В режиме City, предназначенном для городской эксплуатации, снижается уровень рекуперации — это обеспечивает водителю больший контроль за замедлением гиперкара. Примерно 1400 л.с. становятся доступны в режиме Tour, в котором электроника сама выбирает между задним и полным приводом. Кроме того, на этом этапе начинает работать функция контроля вектора тяги.
Следующая ступень — это режим Sport, повышающий отдачу силовой установки до 1700 л.с., а все 2000 сил становятся доступны только при выборе трекового режима.
На момент дебюта в июле прошлого года Lotus Evija считался самым мощным серийным автомобилем планеты. До
100 км/чгиперкар разгонится меньше чем за 3 секунды, а 300 км/чнаберёт менее чем за 9 секунд.
В Lotus планируют собрать всего 130 экземпляров электрического купе, продав каждое как минимум за 1,7 миллиона фунтов (2,17 миллиона долларов или 166 миллионов рублей).
Первые экземпляры Evija должны были попасть к владельцам в конце этого года, однако
из-закоронавирусных ограничений это случится примерно на полгода позже.