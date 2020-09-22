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Он мощнее Bugatti: опубликовано видео 2000-сильного гиперкара Lotus Evija на треке

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Дмитрий Елизаров

Компания Lotus опубликовала видео, посвящённое доводочным испыта­ниям 2000-сильного электриче­ского гиперкара Evija на заводском треке в британском Хетеле. Инженеры также рас­сказали о том, как именно силовая установка мощнейшего Lotus в истории адапти­руется к разным дорожным условиям.

  • Для четырёх электромоторов гиперкара Evija, системы рекуперации и ездовой электроники преду­смотрены пять режимов. В режиме Range, ориентиро­ванном на максимальную дальность хода, работают только моторы в приводе задних колёс, а общая отдача силовой установки ограничи­вается 1000 л.с. и 800 Нм.

  • В режиме City, предназна­ченном для городской эксплу­атации, снижается уровень рекуперации — это обеспечи­вает водителю больший контроль за замед­лением гиперкара. Примерно 1400 л.с. становятся доступны в режиме Tour, в котором электроника сама выбирает между задним и полным приводом. Кроме того, на этом этапе начинает работать функция контроля вектора тяги.

  • Следующая ступень — это режим Sport, повышающий отдачу силовой установки до 1700 л.с., а все 2000 сил становятся доступны только при выборе трекового режима.

  • На момент дебюта в июле прошлого года Lotus Evija считался самым мощным серийным автомо­билем планеты. До 100 км/ч гиперкар разгонится меньше чем за 3 секунды, а 300 км/ч наберёт менее чем за 9 секунд.

  • В Lotus планируют собрать всего 130 экзем­пляров электриче­ского купе, продав каждое как минимум за 1,7 миллиона фунтов (2,17 миллиона долларов или 166 миллионов рублей).

  • Первые экземпляры Evija должны были попасть к владельцам в конце этого года, однако из-за корона­вирусных ограни­чений это случится примерно на полгода позже.

Рискнули бы проехаться на 2000-сильном гиперкаре по Москве?

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