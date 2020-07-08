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Забудьте про Bugatti: гиперкар Lotus Evija делает 0–300 км/ч за 9 секунд

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Артем Шахнович

Главный тест-пилот британской марки Lotus Гэвин Кершоу сообщил изданию Top Gear об ошеломи­тельной динамике разгона, которой будет обладать электрокар Evija. На его фоне гиперкар Bugatti Chiron окажется... медленным!

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  • По словам Кершоу, новая модель Evija способна на ускорение с места до 300 км/ч всего за 9 секунд. Показатель невероятный — для сравнения: стандартному 1500-сильному гиперкару Bugatti Chiron на это требуется 13,6 секунды. Британ­скому авто­мобилю на 1,9 секунды уступает и Koenigsegg Regera с 1510-сильной гибридной установкой.

  • При этом в Lotus не планируют заставить гиперкар разгоняться до 97 км/ч (60 миль/ч) менее чем за 2 секунды, бросая вызов законам физики. Кершоу отмечает, что силовая установка настроена таким образом, чтобы развивать предел возмож­ного в других режимах. Например, ускорение со 100 до 200 км/ч займёт всего 3 секунды. Максимальная скорость — 320 км/ч.

  • Модель Evija была анонсирована летом 2019 года. Она разра­ботана совместно с компанией Williams Advanced Engineering, которая поставляет компо­ненты для машин Formula E. На каждом колесе установ­лен 500-сильный электро­мотор с компактным плане­тарным редуктором. Совокупная отдача — 2000 л.с. и 1700 Нм.

  • Тяговая литий-ионная аккумуляторная батарея ёмкостью 70 кВт∙ч распо­ложена позади водителя — там, где у средне­моторных авто­мобилей находится ДВС. В ездовом режиме Eco (также преду­смотрены City, Tour, Sport и Track) гиперкар сможет преодолеть 400 километров.

  • Интересной особенностью Evija являются тоннели Вентури в боко­винах кузова. Потоки воздуха про­текают сквозь них и форми­руют на выходе область с пониженным давле­нием, улучшающую аэро­динамику автомобиля.

  • Тираж гиперкара составит всего 130 экземпляров. Цена — от 1,7 миллиона фунтов.

Впечатляют характеристики Lotus Evija?

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