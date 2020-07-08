Забудьте про Bugatti: гиперкар Lotus Evija делает 0–300 км/ч за 9 секунд
Артем Шахнович
Главный тест-пилот британской марки Lotus Гэвин Кершоу сообщил изданию Top Gear об ошеломительной динамике разгона, которой будет обладать электрокар Evija. На его фоне гиперкар Bugatti Chiron окажется... медленным!
По словам Кершоу, новая модель Evija способна на ускорение с места до
300 км/чвсего за 9 секунд. Показатель невероятный — для сравнения: стандартному 1500-сильному гиперкару Bugatti Chiron на это требуется 13,6 секунды. Британскому автомобилю на 1,9 секунды уступает и Koenigsegg Regera с 1510-сильной гибридной установкой.
При этом в Lotus не планируют заставить гиперкар разгоняться до
97 км/ч (60 миль/ч)менее чем за 2 секунды, бросая вызов законам физики. Кершоу отмечает, что силовая установка настроена таким образом, чтобы развивать предел возможного в других режимах. Например, ускорение со 100 до 200 км/чзаймёт всего 3 секунды. Максимальная скорость — 320 км/ч.
Модель Evija была анонсирована летом 2019 года. Она разработана совместно с компанией Williams Advanced Engineering, которая поставляет компоненты для машин Formula E. На каждом колесе установлен 500-сильный электромотор с компактным планетарным редуктором. Совокупная отдача — 2000 л.с. и 1700 Нм.
Тяговая литий-ионная аккумуляторная батарея ёмкостью 70 кВт∙ч расположена позади водителя — там, где у среднемоторных автомобилей находится ДВС. В ездовом режиме Eco (также предусмотрены City, Tour, Sport и Track) гиперкар сможет преодолеть 400 километров.
Интересной особенностью Evija являются тоннели Вентури в боковинах кузова. Потоки воздуха протекают сквозь них и формируют на выходе область с пониженным давлением, улучшающую аэродинамику автомобиля.
Тираж гиперкара составит всего 130 экземпляров. Цена — от 1,7 миллиона фунтов.