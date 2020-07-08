Забудьте про Bugatti: гиперкар Lotus Evija делает 0–300 км/ч за 9 секунд

По словам Кершоу, новая модель Evija способна на ускорение с места до 300 км/ч всего за 9 секунд. Показатель невероятный — для сравнения: стандартному 1500-сильному гиперкару Bugatti Chiron на это требуется 13,6 секунды. Британ­скому авто­мобилю на 1,9 секунды уступает и Koenigsegg Regera с 1510-сильной гибридной установкой.

При этом в Lotus не планируют заставить гиперкар разгоняться до 97 км/ч (60 миль/ч) менее чем за 2 секунды, бросая вызов законам физики. Кершоу отмечает, что силовая установка настроена таким образом, чтобы развивать предел возмож­ного в других режимах. Например, ускорение со 100 до 200 км/ч займёт всего 3 секунды. Максимальная скорость — 320 км/ч.

Модель Evija была анонсирована летом 2019 года. Она разра­ботана совместно с компанией Williams Advanced Engineering, которая поставляет компо­ненты для машин Formula E. На каждом колесе установ­лен 500-сильный электро­мотор с компактным плане­тарным редуктором. Совокупная отдача — 2000 л.с. и 1700 Нм.