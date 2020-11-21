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В Польше создали электрический вездеход, который подходит инвалидам-колясочникам

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Михаил Кондратьев

Польская фирма EV4 представила электрический полно­приводный квадроцикл Mountain Cart 4x4 с максимальной скоростью 40 км/ч. Благодаря регулиру­емому креслу и удобству посадки, он подходит для инва­лидов-колясочников.

  • Новинка стала более внедорожной версией построен­ного ранее Mountain Cart. Вездеходу усилили конструкцию и установили мото­циклетные колёса с «зубастыми» шинами, а также оснастили его четырьмя 2500-ватт­ными двигате­лями вместо прежних двух по 1500 Вт. Появилась и батарея увели­ченной ёмкости — запас хода вырос с 40–60 километров до 120.

  • В подвеске использовано четыре амортиза­тора, за замед­ление отвечают дисковые тормоза по кругу. Построен квадроцикл на алюмини­евой раме, масса (без ездока) состав­ляет 120 кило­граммов.

  • Приём заказов на Mountain Cart 4x4 уже открыт, однако цены не опублико­ваны. По умолчанию вездеход комп­лектуется LCD-дисплеем в качестве приборной панели и системой крепежа груза на «капоте». За доплату пред­ложены свето­диодные фары и фонари, стояночный тормоз, подлокот­ники и устройство для крепления смартфона.

  • Одновременно с этим EV4 представила внедорожный электри­ческий скейтборд Boardzilla Mountain Board. У него подвеска с поворот­ными кулаками, амортиза­тором и стабилиза­тором наклона, относи­тельно большая батарея посередине деки и два 3500-ваттных мотора.

  • Запас хода скейтборда массой 20 кило­граммов достигает 40 кило­метров, максимальная скорость — 45 км/ч. Для управления ускоре­нием и торможе­нием преду­смотрен эргономичный беспро­водной пульт.

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