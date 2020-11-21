В Польше создали электрический вездеход, который подходит инвалидам-колясочникам

Новинка стала более внедорожной версией построен­ного ранее Mountain Cart. Вездеходу усилили конструкцию и установили мото­циклетные колёса с «зубастыми» шинами, а также оснастили его четырьмя 2500-ватт­ными двигате­лями вместо прежних двух по 1500 Вт. Появилась и батарея увели­ченной ёмкости — запас хода вырос с 40–60 километров до 120.

В подвеске использовано четыре амортиза­тора, за замед­ление отвечают дисковые тормоза по кругу. Построен квадроцикл на алюмини­евой раме, масса (без ездока) состав­ляет 120 кило­граммов.