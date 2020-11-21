В Польше создали электрический вездеход, который подходит инвалидам-колясочникам
Михаил Кондратьев
Польская фирма EV4 представила электрический полноприводный квадроцикл Mountain Cart 4x4 с максимальной скоростью
Новинка стала более внедорожной версией построенного ранее Mountain Cart. Вездеходу усилили конструкцию и установили мотоциклетные колёса с «зубастыми» шинами, а также оснастили его четырьмя 2500-ваттными двигателями вместо прежних двух по 1500 Вт. Появилась и батарея увеличенной ёмкости — запас хода вырос с 40–60 километров до 120.
В подвеске использовано четыре амортизатора, за замедление отвечают дисковые тормоза по кругу. Построен квадроцикл на алюминиевой раме, масса (без ездока) составляет 120 килограммов.
Приём заказов на Mountain Cart 4x4 уже открыт, однако цены не опубликованы. По умолчанию вездеход комплектуется LCD-дисплеем в качестве приборной панели и системой крепежа груза на «капоте». За доплату предложены светодиодные фары и фонари, стояночный тормоз, подлокотники и устройство для крепления смартфона.
Одновременно с этим EV4 представила внедорожный электрический скейтборд Boardzilla Mountain Board. У него подвеска с поворотными кулаками, амортизатором и стабилизатором наклона, относительно большая батарея посередине деки и два 3500-ваттных мотора.
Запас хода скейтборда массой 20 килограммов достигает 40 километров, максимальная скорость —
45 км/ч.Для управления ускорением и торможением предусмотрен эргономичный беспроводной пульт.