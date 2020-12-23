Прототип электрического пикапа Ford F-150 испытали снегом. Видео
Дмитрий Елизаров
Компания Ford опубликовала видеотизер грядущего электропикапа, который войдёт в семейство
Our #EVs don’t hibernate.— Ford Motor Company (@Ford) December 21, 2020
Curious how the F-150 BEV prototype and Mustang Mach-E stack up in the snow? #FirstDayOfWinter #MustangMachE #FordF150 pic.twitter.com/M6q6JUbnZc
Запечатлённый на видео прототип имел кузов Ford F-150 одного из предыдущих поколений, однако серийный электрокар получит уникальный дизайн. Намёк на его внешность компания сделала ещё в сентябре, обнародовав первое фото пикапа. Для электропикапа уже разработали собственную решётку радиатора и уникальную головную светотехнику.
Технические детали Ford пока держит в секрете, пообещав лишь сделать электрическую версию
F-150самой мощной в семействе. Таким образом, двухмоторная силовая установка пикапа будет развивать более 450 л.с. — это отдача 3,5-литрового турбированного V6, который устанавливается на актуальный F-150Raptor. Кроме того, электрогрузовик должен стать самым быстрым и тяговитым среди F-150.
Сейчас прототипы будущей новинки проходят комплекс испытаний как на реальных трассах, так и при помощи компьютерных симуляций. Общая дистанция, пройденная прототипами, будет исчисляться миллионами километров.
Выпускать грузовик планируется в специально созданном «Центре электрических машин» в Мичигане; его строительство началось осенью нынешнего года.