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Прототип электрического пикапа Ford F-150 испытали снегом. Видео

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Дмитрий Елизаров

Компания Ford опубликовала видеотизер грядущего электро­пикапа, который войдёт в семейство F-150. Новинку тестируют на снежной трассе вместе с электро­кроссовером Mustang Mach-E. Произ­водство электро­мобиля начнётся в середине 2022 года.

  • Запечатлённый на видео прототип имел кузов Ford F-150 одного из предыдущих поколений, однако серийный электрокар получит уникальный дизайн. Намёк на его внешность компания сделала ещё в сентябре, обнародовав первое фото пикапа. Для электро­пикапа уже разра­ботали собственную решётку радиатора и уникальную головную светотехнику.

  • Технические детали Ford пока держит в секрете, пообещав лишь сделать электриче­скую версию F-150 самой мощной в семействе. Таким образом, двух­моторная силовая установка пикапа будет развивать более 450 л.с. — это отдача 3,5-литрового турбиро­ванного V6, который устанав­ливается на актуальный F-150 Raptor. Кроме того, электро­грузовик должен стать самым быстрым и тяговитым среди F-150.

  • Сейчас прототипы будущей новинки проходят комплекс испытаний как на реальных трассах, так и при помощи компьютерных симуляций. Общая дистанция, пройденная прото­типами, будет исчисляться миллионами километров.

  • Выпускать грузовик планируется в специально созданном «Центре электриче­ских машин» в Мичигане; его строитель­ство началось осенью нынешнего года.

А не припоздал ли Ford со своим электропикапом?

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