Прототип электрического пикапа Ford F-150 испытали снегом. Видео

Запечатлённый на видео прототип имел кузов Ford F-150 одного из предыдущих поколений, однако серийный электрокар получит уникальный дизайн. Намёк на его внешность компания сделала ещё в сентябре, обнародовав первое фото пикапа. Для электро­пикапа уже разра­ботали собственную решётку радиатора и уникальную головную светотехнику.

Технические детали Ford пока держит в секрете, пообещав лишь сделать электриче­скую версию F-150 самой мощной в семействе. Таким образом, двух­моторная силовая установка пикапа будет развивать более 450 л.с. — это отдача 3,5-литрового турбиро­ванного V6, который устанав­ливается на актуальный F-150 Raptor. Кроме того, электро­грузовик должен стать самым быстрым и тяговитым среди F-150.

Сейчас прототипы будущей новинки проходят комплекс испытаний как на реальных трассах, так и при помощи компьютерных симуляций. Общая дистанция, пройденная прото­типами, будет исчисляться миллионами километров.