Узкие фары и новые двери: первые изображения нового Renault Logan

Sandero и Logan впервые засекли на испытаниях вместе: автомо­били резвились в снегу в рамках программы зимних испытаний. Никакой новой инфор­мации о внешнем виде серийных машин они не дали. Лишь у Логана из-под порвав­шейся плёнки выглядывал кусок крыла, брызговика и заднего бампера. Однако к этому моменту начали появляться пред­поло­жения о технике Logan и Sandero нового поколения. Не факт, что все они верны, но рациональное зерно в них есть.

Европейские Sandero и Logan, скорее всего, переедут с платформы В0 на упрощённый вариант модульной тележки CMF, как у Nissan Micra последнего поколения. Линейка моторов суще­ственно обновится. Слухи ходят не только о турбиро­ванных трёх- и четырёх­цилинд­ровых двигателях, но и о гибриде! Но к нам такие машины вряд ли доберутся. С другой стороны, в России уже продаётся кроссовер Renault Arkana с 1,33-литровым турбо­мотором и вариатором, и этот дуэт в будущем почти наверняка появится и на других моделях Renault, локализо­ванных на российском рынке.

Все тайны будут раскрыты ближе в середине года, когда Logan и Sandero пред­ставят офици­ально. Модели должны были дебюти­ровать осенью на Парижском автосалоне, но, поскольку тот отменён, их премьера может состояться в любой момент.

В России обновлённое семейство появится ещё позднее. Когда — пока непонятно.