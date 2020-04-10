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Узкие фары и новые двери: первые изображения нового Renault Logan

Разбор

Алексей Олефиренко

Бюджетники марки Renault — Logan, Sandero и Duster — настолько хорошо при­жились в России, что стали почти родными. Однако все они уже не первой свежести, и если на продажах Дастера это сказыва­ется не слишком заметно, то и Логан, и Сандеро сильно просели. 

Впрочем, прототипы седана и хэтчбека следующего поколения вовсю колесят по дорогам Европы. Как и с BMW 4 серии, мы внима­тельно посмотрели на шпионские фото­графии, нарисовали, каким может стать следующий Логан, и системати­зировали все уже имеющиеся данные. Судя по самым свежим шпионским снимкам будущего Логана, седан тести­руют уже с товарным кузовом. Скорее всего, под камуфляжной плёнкой скрывается что-то такое.

Как будет выглядеть новый Renault Logan

Иллюстрация Журнала Авто.ру
Иллюстрация Журнала Авто.ру
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Иллюстрация Журнала Авто.ру

Общие пропорции у седана не изменятся, но фары станут у́же, решётка ради­атора — массивнее, а задние фонари сделают похожими на оптику Kaptur. Пожалуй, самое важное изменение, которое не сразу броса­ется в глаза — новые двери с ручками под есте­ственный хват. Верхняя кромка двери больше не будет заходить на крышу, а вот пороги, увы, так и останутся неприкрытыми. 

Нравится новый Renault Logan?

Сейчас модель доводят до ума на тестах, но когда состоится её премьера — пока непонятно. Зато отрывочной инфор­мации про новый Логан и соплат­форменный Sandero накопи­лось уже много. Собрали всё, что известно, в хроно­логическом порядке.

Октябрь 2019 года

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Первым на «крючок» шпионов попался хэтчбек Sandero. Но даже под толстым слоем каму­фляжа уже можно было рас­смотреть интерес­ные детали. Например, гораздо более обтекаемый передок, ручки дверей под есте­ственный хват и пяти­угольную крышку горловины бензобака. Странной формы патрубок выхлопа, похожий на тромбон, может намекать на то, что Sandero (и, соответ­ственно, Logan) получит новый силовой агрегат. Однако под капотом вряд ли будет что-то очень мощное: задние тормоза так и остались барабанными.

Февраль 2020 года

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В последний месяц зимы 2020-го фотошпионы заметили не только Sandero, но и его Stepway-версию, а также будущий Logan. Хэтчбек, камуфляж которого стал менее навяз­чивым, прояснил два момента. Первый: задние фонари сильно изменятся. Вторая: у следующих Logan/Sandero будет современная мульти­медийная система. Это стало понятно после публикации фото­графий интерьера прото­типов. Скорее всего, в Европе бюджетники получат ту же систему, что сейчас использу­ется на семействе Clio. Но это не точно.

В салоне заметили ещё и новый четырёх­спицевый руль. Удалось ли бюджетным моделям избавиться от много­численных эргономи­ческих косяков, которые про­славили их не меньше, чем леген­дарная неубива­емость, пока неизвестно.

Март 2020

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Sandero и Logan впервые засекли на испытаниях вместе: автомо­били резвились в снегу в рамках программы зимних испытаний. Никакой новой инфор­мации о внешнем виде серийных машин они не дали. Лишь у Логана из-под порвав­шейся плёнки выглядывал кусок крыла, брызговика и заднего бампера. Однако к этому моменту начали появляться пред­поло­жения о технике Logan и Sandero нового поколения. Не факт, что все они верны, но рациональное зерно в них есть.

Европейские Sandero и Logan, скорее всего, переедут с платформы В0 на упрощённый вариант модульной тележки CMF, как у Nissan Micra последнего поколения. Линейка моторов суще­ственно обновится. Слухи ходят не только о турбиро­ванных трёх- и четырёх­цилинд­ровых двигателях, но и о гибриде! Но к нам такие машины вряд ли доберутся. С другой стороны, в России уже продаётся кроссовер Renault Arkana с 1,33-литровым турбо­мотором и вариатором, и этот дуэт в будущем почти наверняка появится и на других моделях Renault, локализо­ванных на российском рынке.

Все тайны будут раскрыты ближе в середине года, когда Logan и Sandero пред­ставят офици­ально. Модели должны были дебюти­ровать осенью на Парижском автосалоне, но, поскольку тот отменён, их премьера может состояться в любой момент.

В России обновлённое семейство появится ещё позднее. Когда — пока непонятно.

На всех шпионских фотографиях представлены автомобили румынского бренда Dacia, который изна­чально и начал выпускать Логан, Сандеро и Дастер. Эти же модели продают у нас под маркой Renault. Однако в декабре 2018-го шеф-дизайнер Renault Лоренс ван ден Акер заявил, что больше он бы не хотел видеть автомо­били Dacia под брендом Renault. Как интер­прети­ровать его слова в отношении россий­ского рынка, пока непонятно.

Итак, вот что известно про новый Logan прямо сейчас

  • — Logan сильно изменится внешне, хотя общие пропорции будут узнаваемыми

  • — Седан получит новые двери, которые не будут «заезжать» на крышу, но пороги останутся открытыми

  • — У Логана будет новая мультимедийка. Скорее всего, как у Клио

  • — Вероятно, седан переедет на новую, более современную платформу

  • — Линейка моторов сильно обновится. В неё войдут агрегаты с наддувом и гибриды

Ждёте новый Logan?

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