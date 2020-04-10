Узкие фары и новые двери: первые изображения нового Renault Logan
Алексей Олефиренко
Бюджетники марки Renault — Logan, Sandero и Duster — настолько хорошо прижились в России, что стали почти родными. Однако все они уже не первой свежести, и если на продажах Дастера это сказывается не слишком заметно, то и Логан, и Сандеро сильно просели.
Впрочем, прототипы седана и хэтчбека следующего поколения вовсю колесят по дорогам Европы. Как и с BMW 4 серии, мы внимательно посмотрели на шпионские фотографии, нарисовали, каким может стать следующий Логан, и систематизировали все уже имеющиеся данные. Судя по самым свежим шпионским снимкам будущего Логана, седан тестируют уже с товарным кузовом. Скорее всего, под камуфляжной плёнкой скрывается что-то такое.
Как будет выглядеть новый Renault Logan
Общие пропорции у седана не изменятся, но фары станут у́же, решётка радиатора — массивнее, а задние фонари сделают похожими на оптику Kaptur. Пожалуй, самое важное изменение, которое не сразу бросается в глаза — новые двери с ручками под естественный хват. Верхняя кромка двери больше не будет заходить на крышу, а вот пороги, увы, так и останутся неприкрытыми.
Нравится новый Renault Logan?
Сейчас модель доводят до ума на тестах, но когда состоится её премьера — пока непонятно. Зато отрывочной информации про новый Логан и соплатформенный Sandero накопилось уже много. Собрали всё, что известно, в хронологическом порядке.
Октябрь 2019 года
Первым на «крючок» шпионов попался хэтчбек Sandero. Но даже под толстым слоем камуфляжа уже можно было рассмотреть интересные детали. Например, гораздо более обтекаемый передок, ручки дверей под естественный хват и пятиугольную крышку горловины бензобака. Странной формы патрубок выхлопа, похожий на тромбон, может намекать на то, что Sandero (и, соответственно, Logan) получит новый силовой агрегат. Однако под капотом вряд ли будет что-то очень мощное: задние тормоза так и остались барабанными.
Февраль 2020 года
В последний месяц зимы 2020-го фотошпионы заметили не только Sandero, но и его Stepway-версию, а также будущий Logan. Хэтчбек, камуфляж которого стал менее навязчивым, прояснил два момента. Первый: задние фонари сильно изменятся. Вторая: у следующих Logan/Sandero будет современная мультимедийная система. Это стало понятно после публикации фотографий интерьера прототипов. Скорее всего, в Европе бюджетники получат ту же систему, что сейчас используется на семействе Clio. Но это не точно.
В салоне заметили ещё и новый четырёхспицевый руль. Удалось ли бюджетным моделям избавиться от многочисленных эргономических косяков, которые прославили их не меньше, чем легендарная неубиваемость, пока неизвестно.
Март 2020
Sandero и Logan впервые засекли на испытаниях вместе: автомобили резвились в снегу в рамках программы зимних испытаний. Никакой новой информации о внешнем виде серийных машин они не дали. Лишь у Логана из-под порвавшейся плёнки выглядывал кусок крыла, брызговика и заднего бампера. Однако к этому моменту начали появляться предположения о технике Logan и Sandero нового поколения. Не факт, что все они верны, но рациональное зерно в них есть.
Европейские Sandero и Logan, скорее всего, переедут с платформы В0 на упрощённый вариант модульной тележки CMF, как у Nissan Micra последнего поколения. Линейка моторов существенно обновится. Слухи ходят не только о турбированных трёх- и четырёхцилиндровых двигателях, но и о гибриде! Но к нам такие машины вряд ли доберутся. С другой стороны, в России уже продаётся кроссовер Renault Arkana с 1,33-литровым турбомотором и вариатором, и этот дуэт в будущем почти наверняка появится и на других моделях Renault, локализованных на российском рынке.
Все тайны будут раскрыты ближе в середине года, когда Logan и Sandero представят официально. Модели должны были дебютировать осенью на Парижском автосалоне, но, поскольку тот отменён, их премьера может состояться в любой момент.
В России обновлённое семейство появится ещё позднее. Когда — пока непонятно.
На всех шпионских фотографиях представлены автомобили румынского бренда Dacia, который изначально и начал выпускать Логан, Сандеро и Дастер. Эти же модели продают у нас под маркой Renault. Однако в декабре
Итак, вот что известно про новый Logan прямо сейчас
— Logan сильно изменится внешне, хотя общие пропорции будут узнаваемыми
— Седан получит новые двери, которые не будут «заезжать» на крышу, но пороги останутся открытыми
— У Логана будет новая мультимедийка. Скорее всего, как у Клио
— Вероятно, седан переедет на новую, более современную платформу
— Линейка моторов сильно обновится. В неё войдут агрегаты с наддувом и гибриды