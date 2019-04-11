Эволюцию 205 моделей Ferrari уместили в четыре минуты

Страховая компания Budget Direct Car Insurance создала ролик, который показывает эволюцию автомобилей Ferrari. 205 моделей Ferrari, выпущенных за 78 лет, разделили на три категории. В первой собраны серийные машины для обычных дорог, появившиеся с 1948 по 2015 год. В эту группу попали 113 моделей.