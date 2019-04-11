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Эволюцию 205 моделей Ferrari уместили в четыре минуты

Видео

Николай Андреев

Страховая компания Budget Direct Car Insurance создала ролик, который показывает эволюцию автомобилей Ferrari. 205 моделей Ferrari, выпущенных за 78 лет, разделили на три категории. В первой собраны серийные машины для обычных дорог, появившиеся с 1948 по 2015 год. В эту группу попали 113 моделей.

Read the full story here: https://www.motor1.com/news/344110/every-ferrari-model-video/ The folks at Budget Direct Car Insurance produce some fantastic videos showcasing the evolution of iconic automobiles, but the team there takes on a much bigger challenge this time for a clip that chronicles the history of Ferrari – both on the road and at the track. The only Prancing Horses without a spotlight here are the Formula One cars.

Во второй группе – 84 спортивных автомобиля, созданных с 1940 по 2010 год. На десерт – восемь машин, произведённых с 2005 по 2018 год в единственном экземпляре по специальным заказам самых важных клиентов Ferrari. 

А вы фанат Ferrari?

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