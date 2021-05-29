Классический Porsche 911 превратили в 500-сильный электромобиль. И он очень дорогой

Вместо бензинового двигателя с воздушным охлажде­нием на задней оси купе установлен один электро­мотор с 507 силами и 500 Нм крутящего момента. Ёмкость батареи составляет 53 кВт·ч. На разгон до 100 км/ч электро­мобилю требуется менее четырёх секунд, а запас хода равен 240 километрам.

Помимо начинки, у 911 от Everrati другой кузов — здесь угле­пластико­вые двери, крылья (более широкие), крышка багажника и крыша. Установлены также современные фары и облег­чённые бамперы RS Cup произ­водства Porsche. При этом выхлопные патрубки остались на месте для сохранения облика.

Другими отличиями стали новые пружины и аморти­заторы (опционально — адаптивные), усиленные тормоза, 17- или 18-дюймовые диски и самоблоки­рующийся дифференциал. В салоне появилась медиасистема Porsche Classic, а штатные приборы заменили на «электрические».

Такой автомобиль, как на фото, обойдётся в 250 тысяч фунтов (27 миллионов рублей) — это версия Signature. За начальные 200 тысяч Everrati предлагает моди­фикацию Pure с кузовом обычной ширины и 440 силами. В последнем случае запас хода увеличится до 290 километров.