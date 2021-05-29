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Классический Porsche 911 превратили в 500-сильный электромобиль. И он очень дорогой

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Михаил Кондратьев

Британская компания Everrati, специализиру­ющаяся на переделке классических моделей в электрокары, пред­ставила электрический Porsche 911 серии 964. Автомобиль 1991 года сохранил узнаваемую внешность, но на самом деле сильно изменился. Стоимость необычной двухдверки стартует с 200 тысяч фунтов стерлингов или почти 21 миллиона рублей.

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  • Вместо бензинового двигателя с воздушным охлажде­нием на задней оси купе установлен один электро­мотор с 507 силами и 500 Нм крутящего момента. Ёмкость батареи составляет 53 кВт·ч. На разгон до 100 км/ч электро­мобилю требуется менее четырёх секунд, а запас хода равен 240 километрам.

  • Помимо начинки, у 911 от Everrati другой кузов — здесь угле­пластико­вые двери, крылья (более широкие), крышка багажника и крыша. Установлены также современные фары и облег­чённые бамперы RS Cup произ­водства Porsche. При этом выхлопные патрубки остались на месте для сохранения облика.

  • Другими отличиями стали новые пружины и аморти­заторы (опционально — адаптивные), усиленные тормоза, 17- или 18-дюймовые диски и самоблоки­рующийся дифференциал. В салоне появилась медиасистема Porsche Classic, а штатные приборы заменили на «электрические».

  • Такой автомобиль, как на фото, обойдётся в 250 тысяч фунтов (27 миллионов рублей) — это версия Signature. За начальные 200 тысяч Everrati предлагает моди­фикацию Pure с кузовом обычной ширины и 440 силами. В последнем случае запас хода увеличится до 290 километров.

  • Первые покупатели электрических 911 получат машины в течение 2021 года.

Превращение классического Porsche 911 в электрокар — это:

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