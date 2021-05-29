Классический Porsche 911 превратили в 500-сильный электромобиль. И он очень дорогой
Михаил Кондратьев
Британская компания Everrati, специализирующаяся на переделке классических моделей в электрокары, представила электрический Porsche 911 серии 964. Автомобиль 1991 года сохранил узнаваемую внешность, но на самом деле сильно изменился. Стоимость необычной двухдверки стартует с 200 тысяч фунтов стерлингов или почти 21 миллиона рублей.
Вместо бензинового двигателя с воздушным охлаждением на задней оси купе установлен один электромотор с 507 силами и 500 Нм крутящего момента. Ёмкость батареи составляет 53 кВт·ч. На разгон до
100 км/чэлектромобилю требуется менее четырёх секунд, а запас хода равен 240 километрам.
Помимо начинки, у 911 от Everrati другой кузов — здесь углепластиковые двери, крылья (более широкие), крышка багажника и крыша. Установлены также современные фары и облегчённые бамперы RS Cup производства Porsche. При этом выхлопные патрубки остались на месте для сохранения облика.
Другими отличиями стали новые пружины и амортизаторы (опционально — адаптивные), усиленные тормоза, 17- или 18-дюймовые диски и самоблокирующийся дифференциал. В салоне появилась медиасистема Porsche Classic, а штатные приборы заменили на «электрические».
Такой автомобиль, как на фото, обойдётся в 250 тысяч фунтов (27 миллионов рублей) — это версия Signature. За начальные 200 тысяч Everrati предлагает модификацию Pure с кузовом обычной ширины и 440 силами. В последнем случае запас хода увеличится до 290 километров.
Первые покупатели электрических 911 получат машины в течение 2021 года.