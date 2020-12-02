Редчайший суперкар Ford из 60-х пустят с молотка

Китайцы представили новые электромобили от экс-дизайнера BMW

Новости

Дмитрий Елизаров

Китайская компания Evergrande, известная инвестициями в производство электроверсии седана Saab 9-3, опубликовала изображения модельной линейки электрокаров, разработанных  при участии экс-дизайнера из BMW. Фирма планирует в ближайшие годы стать крупнейшим производителем электрокаров на планете.

1/5

  • На подавляющем большинстве эскизов изображён электромобиль под названием Hengchi 1 — это премиальный седан бизнес-класса. Как уточняет Carscoops, его внешность разработана под руководством дизайнера Андерса Уорминга, успевшего потрудиться в BMW, MINI и Borgward. Экзотическая четырёхдверка отличается оригинальной оптикой, необычным силуэтом кузова с выдвижными дверными ручками, камерами вместо боковых зеркал и огромными колёсными дисками.

  • Отправится ли Hengchi 1 в серийное производство в таком виде, неизвестно: пока никаких конкретных планов по выпуску машин фирма Evergrande не обнародовала, как и технических характеристик. Вместе с тем, уже заявлено, что в перспективе линейка нового бренда будет состоять из шести моделей, которые назовут по образцу первой — цифрами от 2 до 6.

  • Судя по опубликованному фото всего семейства, в него войдут как минимум ещё один седан (более компактный, чем Hengchi 1), минивэн и несколько разнокалиберных кроссоверов. Внешность всех моделей имеет заметные отличия, но всё же выполнена в едином корпоративном стиле.

  • О своих намерениях компания объявила ещё осенью прошлого года, однако долг фирмы, считающейся одним из крупнейших девелоперов, на тот момент составлял почти 114 миллиардов долларов. По мнению агентства Bloomberg, такие размеры задолженностей связаны в том числе и с массированными инвестициями в разработки электромобилей.

  • В июле прошлого года Evergrande запустила производство электроседана NEVS 93 (электрической копии Saab 9-3), так как является совладельцем консорциума NEVS. Сам же консорциум успел договориться со шведским производителем суперкаров Koenigsegg о возможном совместном проектировании более массовых моделей — не исключено, также с электрическими силовыми установками.

Ну как, нравятся новые электрокары из Китая?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение