Китайцы представили новые электромобили от экс-дизайнера BMW

На подавляющем большинстве эскизов изображён электромобиль под названием Hengchi 1 — это премиальный седан бизнес-класса. Как уточняет Carscoops, его внешность разработана под руководством дизайнера Андерса Уорминга, успевшего потрудиться в BMW, MINI и Borgward. Экзотическая четырёхдверка отличается оригинальной оптикой, необычным силуэтом кузова с выдвижными дверными ручками, камерами вместо боковых зеркал и огромными колёсными дисками.

Отправится ли Hengchi 1 в серийное производство в таком виде, неизвестно: пока никаких конкретных планов по выпуску машин фирма Evergrande не обнародовала, как и технических характеристик. Вместе с тем, уже заявлено, что в перспективе линейка нового бренда будет состоять из шести моделей, которые назовут по образцу первой — цифрами от 2 до 6.

Судя по опубликованному фото всего семейства, в него войдут как минимум ещё один седан (более компактный, чем Hengchi 1), минивэн и несколько разнокалиберных кроссоверов. Внешность всех моделей имеет заметные отличия, но всё же выполнена в едином корпоративном стиле.

О своих намерениях компания объявила ещё осенью прошлого года, однако долг фирмы, считающейся одним из крупнейших девелоперов, на тот момент составлял почти 114 миллиардов долларов. По мнению агентства Bloomberg, такие размеры задолженностей связаны в том числе и с массированными инвестициями в разработки электромобилей.