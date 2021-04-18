От гангста-«Лады» до бешеного Nissan GT-R: лучшие объявления на Авто.ру

Неравный бой: самые яркие и запоминающиеся акции против ям на дорогах

Подборки

Константин Новацкий

Требовать от властей внимания к проблеме плохого асфальта и дорожных ям можно весьма креативными способами. Эффектив­ность подобных выступлений, конечно, вызывает вопросы, зато в эффект­ности им точно не откажешь. Вспомнили пять ярких народных флешмобов, которые тянут на перформансы.

#1. Залатайте чеканной монетой

В 2015 году в приморском городе Арсеньев прошла одна из самых необычных акций. Чтобы обратить внимание коммунальщиков на дырявый асфальт, жители демонстра­тивно засыпали полутора­метровую яму настоящими деньгами. Помимо нескольких вёдер монет, которые худо-бедно уменьшили её глубину, в ход пошли бумажные купюры вплоть до 1000-рублёвого номинала.

И на этом флешмоб под названием «Дорожный налог без посредников» не кончился. Сверху яму заделали, тем самым намекая властям, что решить вопрос с качеством асфальта намного проще с помощью «живых» денег, чем опосредо­ванно — через налоги и поборы.

#2. Вот редиска!

На Сахалине внимание к проблеме дорожных ям решили привлечь с помощью... редиса! Житель Южно-Сахалинска высадил целую овощную грядку в яме, куда незадолго до этого угодил колесом своего автомобиля. К дорожной неприят­ности Владимир Ильин (так зовут активиста-урбаниста) отнёсся философски и вместо типичного обсуждения проблемы в соцсетях поднял активность вокруг аварийного участка другим способом.

Интернет (в частности, Tik-Tok и Инстаграм) поддержал необычный перформанс, а в комментариях даже нашлись желающие ухаживать за урожаем, чтобы затем угостить корне­плодами министра транс­порта и дорожного хозяйства области. Однако на месте грядки вскоре появилась асфальтовая латка: власти города быстро отреагиро­вали на необычную акцию и избавились от ямы на дороге. И от редиса тоже. Сам Владимир при этом удостоился штрафа за нахождение на проезжей части во время необычной «посевной».

#3. Рыбная акция

1/3

Жители Вязьмы четыре года назад попытались донести до властей Смоленской области глубину дорожных проблем. Так, вокруг нескольких ямок обосно­вались... «рыбаки» с зимними удочками, снастями и складными стульями, как бы намекая, что асфальтовых «лунок» стало слишком много.

Креативное выступление активистов движения «Благоустроенная Вязьма» затронуло не весь город, а лишь аварийно опасный участок Смоленского моста в центральной части города — недалеко от здания администрации и памятника русскому лаптю. А идею флешмоба с удочкой и «ловлей» рыбы подкинула сама ситуация. Весной 2017 года очевидцы обнаружили на разбитом мосту несколько дыр, сквозь которые можно было увидеть реку. Интернет и жители поддер­жали идею капиталь­ного ремонта сооружения, но всё, что поначалу сделали местные власти — ограничили максимальную массу автомобилей для проезда по мосту.

#4. «Благоустройство ям»: фото, цветок и пластырь

1/4

Активисты Таганрога в 2019 году подошли к «ямочной» проблеме с меньшей изобрета­тель­ностью, но большей конкретикой. В конце зимы на самых проблемных участках города появились таблички с портретами работников городской мэрии. Черенки-флагштоки, на которых крепились картонки с изображе­ниями депутатов, были вбиты прямо в ямы и на всякий случай обозначены контрастной лентой. Послания от народа, адресо­ванные чиновникам, гласили: «Работай или уходи!» и «Платим за ямы».

Однако за два года ситуация с ямами в Таганроге не стала заметно лучше — местные жители умерили пыл и даже попытались обернуть общественную досаду в шутку. Буквально на днях в Сети появился «промо-ролик» нового туристиче­ского маршрута по самым известным ямам Таганрога. Зрителям продемон­стрировали проект по благо­устройству ямок путём высажи­вания в них цветов, а также особую технологию «лечения» выбоин огромным пластырем. В отличие от позапрошло­годней акции, новая получилась даже милой.

#5. Зебра и полосатый рейд

1/4

Однако уровень креатива активистов из Хакасии зашкаливает даже в сравнении с Таганрогом и Южно-Сахалинском. В 2014 году, когда на дорогах Абакана было особенно плохо, в городе появился свой Супермен. Точнее, Зебрамен — некто в костюме полосатого животного. По словам акциониста, он появился, чтобы «покончить со смертностью на местных щербатых улицах». 

«Мы больше не можем терпеть смерть на дорогах! Мы будем бить копытом!» — сообщал абаканец. Правда, методы борьбы с авариями нельзя было назвать эффективными.

По ночам, не выходя из образа (и не снимая костюма), Зебрамен рисовал на асфальте кроваво-красные следы и силуэты сбитых пешеходов, а рисунки сопровождал надписями вроде «Убит водителем». Необычные одиночные рейды затронули большинство опасных участков города, на которых ранее сбивали людей. В соцсетях Зебрамен сообщал, где и в каких местах уже появлялся с призывами быть внимательнее.

Но отношение жителей города к таким акциям было неодно­значным. Среди тех, кто активно комментиро­вал инициативу в социальных сетях, находились скептики и даже противники акций с краской. В ком­ментариях Зебрамену писали, что он просто портит полотно и разметку, не принося городу ничего хорошего. А руко­водство Хакасавто­дора и вовсе назвало действия граждан­ского активиста опасными для водителей и напомнило о штрафе в 5–10 тысяч рублей за загрязнение дорожного покрытия.

Как относитесь к таким акциям против плохих дорог?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение