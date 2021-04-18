Неравный бой: самые яркие и запоминающиеся акции против ям на дорогах

В 2015 году в приморском городе Арсеньев прошла одна из самых необычных акций. Чтобы обратить внимание коммунальщиков на дырявый асфальт, жители демонстра­тивно засыпали полутора­метровую яму настоящими деньгами. Помимо нескольких вёдер монет, которые худо-бедно уменьшили её глубину, в ход пошли бумажные купюры вплоть до 1000-рублёвого номинала.

И на этом флешмоб под названием «Дорожный налог без посредников» не кончился. Сверху яму заделали, тем самым намекая властям, что решить вопрос с качеством асфальта намного проще с помощью «живых» денег, чем опосредо­ванно — через налоги и поборы.