Неравный бой: самые яркие и запоминающиеся акции против ям на дорогах
Константин Новацкий
Требовать от властей внимания к проблеме плохого асфальта и дорожных ям можно весьма креативными способами. Эффективность подобных выступлений, конечно, вызывает вопросы, зато в эффектности им точно не откажешь. Вспомнили пять ярких народных флешмобов, которые тянут на перформансы.
#1. Залатайте чеканной монетой
В 2015 году в приморском городе Арсеньев прошла одна из самых необычных акций. Чтобы обратить внимание коммунальщиков на дырявый асфальт, жители демонстративно засыпали полутораметровую яму настоящими деньгами. Помимо нескольких вёдер монет, которые худо-бедно уменьшили её глубину, в ход пошли бумажные купюры вплоть до 1000-рублёвого номинала.
И на этом флешмоб под названием «Дорожный налог без посредников» не кончился. Сверху яму заделали, тем самым намекая властям, что решить вопрос с качеством асфальта намного проще с помощью «живых» денег, чем опосредованно — через налоги и поборы.
#2. Вот редиска!
На Сахалине внимание к проблеме дорожных ям решили привлечь с помощью... редиса! Житель Южно-Сахалинска высадил целую овощную грядку в яме, куда незадолго до этого угодил колесом своего автомобиля. К дорожной неприятности Владимир Ильин (так зовут активиста-урбаниста) отнёсся философски и вместо типичного обсуждения проблемы в соцсетях поднял активность вокруг аварийного участка другим способом.
Интернет (в частности, Tik-Tok и Инстаграм) поддержал необычный перформанс, а в комментариях даже нашлись желающие ухаживать за урожаем, чтобы затем угостить корнеплодами министра транспорта и дорожного хозяйства области. Однако на месте грядки вскоре появилась асфальтовая латка: власти города быстро отреагировали на необычную акцию и избавились от ямы на дороге. И от редиса тоже. Сам Владимир при этом удостоился штрафа за нахождение на проезжей части во время необычной «посевной».
#3. Рыбная акция
Жители Вязьмы четыре года назад попытались донести до властей Смоленской области глубину дорожных проблем. Так, вокруг нескольких ямок обосновались... «рыбаки» с зимними удочками, снастями и складными стульями, как бы намекая, что асфальтовых «лунок» стало слишком много.
Креативное выступление активистов движения «Благоустроенная Вязьма» затронуло не весь город, а лишь аварийно опасный участок Смоленского моста в центральной части города — недалеко от здания администрации и памятника русскому лаптю. А идею флешмоба с удочкой и «ловлей» рыбы подкинула сама ситуация. Весной 2017 года очевидцы обнаружили на разбитом мосту несколько дыр, сквозь которые можно было увидеть реку. Интернет и жители поддержали идею капитального ремонта сооружения, но всё, что поначалу сделали местные власти — ограничили максимальную массу автомобилей для проезда по мосту.
#4. «Благоустройство ям»: фото, цветок и пластырь
Активисты Таганрога в 2019 году подошли к «ямочной» проблеме с меньшей изобретательностью, но большей конкретикой. В конце зимы на самых проблемных участках города появились таблички с портретами работников городской мэрии. Черенки-флагштоки, на которых крепились картонки с изображениями депутатов, были вбиты прямо в ямы и на всякий случай обозначены контрастной лентой. Послания от народа, адресованные чиновникам, гласили: «Работай или уходи!» и «Платим за ямы».
Однако за два года ситуация с ямами в Таганроге не стала заметно лучше — местные жители умерили пыл и даже попытались обернуть общественную досаду в шутку. Буквально на днях в Сети появился «промо-ролик» нового туристического маршрута по самым известным ямам Таганрога. Зрителям продемонстрировали проект по благоустройству ямок путём высаживания в них цветов, а также особую технологию «лечения» выбоин огромным пластырем. В отличие от позапрошлогодней акции, новая получилась даже милой.
#5. Зебра и полосатый рейд
Однако уровень креатива активистов из Хакасии зашкаливает даже в сравнении с Таганрогом и Южно-Сахалинском. В 2014 году, когда на дорогах Абакана было особенно плохо, в городе появился свой Супермен. Точнее, Зебрамен — некто в костюме полосатого животного. По словам акциониста, он появился, чтобы «покончить со смертностью на местных щербатых улицах».
«Мы больше не можем терпеть смерть на дорогах! Мы будем бить копытом!» — сообщал абаканец. Правда, методы борьбы с авариями нельзя было назвать эффективными.
По ночам, не выходя из образа (и не снимая костюма), Зебрамен рисовал на асфальте кроваво-красные следы и силуэты сбитых пешеходов, а рисунки сопровождал надписями вроде «Убит водителем». Необычные одиночные рейды затронули большинство опасных участков города, на которых ранее сбивали людей. В соцсетях Зебрамен сообщал, где и в каких местах уже появлялся с призывами быть внимательнее.
Но отношение жителей города к таким акциям было неоднозначным. Среди тех, кто активно комментировал инициативу в социальных сетях, находились скептики и даже противники акций с краской. В комментариях Зебрамену писали, что он просто портит полотно и разметку, не принося городу ничего хорошего. А руководство Хакасавтодора и вовсе назвало действия гражданского активиста опасными для водителей и напомнило о штрафе в 5–10 тысяч рублей за загрязнение дорожного покрытия.