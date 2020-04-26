В старый Land Rover Defender внедрят начинку Теслы

Динамика электрического Defender впечатляет: с места до 60 миль в час (97 км/ч) внедорожник разгоняется за 5,5 секунды. Это быстрее тюнинговых версий Дэфа с моторами V8 от Chevrolet.

По словам создателей, на зарядку аккумуляторов от трёхфазной зарядки уходит пять часов. Полностью заряженный внедорожник способен проехать до 220 миль или до 355 километров.

Для «экологически чистого» Defender E.C.D. предложит особый стайлинг — от декоративных элементов экстерьера до внедорожной экипировки, светодиодной оптики и доработки салона. Кастомизация может быть индивидуальной.