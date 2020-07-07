Солнце, ветер и педали: как зарядить электромобиль необычным способом

Идея использования сменных батарей активно про­двигалась некоторыми произво­дителями электро­мобилей, однако постепенно сошла на нет. К примеру, в конструкцию седана Tesla Model S возмож­ность быстрой замены севшей «батарейки» на заряженную была заложена изна­чально, а летом 2013 года глава компании Илон Маск показал эту систему в действии перед журна­листами и много­численными клиентами. Проведение такой операции заняло всего полторы минуты, её стоимость – 60 долларов. При этом планиро­валось, что при замене батареи будет учиты­ваться разница в её «возрасте». Если авто­мобиль получил более свежую – предпо­лагалась дополни­тельная плата. Однако широкого распро­странения идея не получила, и первые станции, предла­гавшие такую услугу, вскоре были закрыты. Обанкро­тилась и компания Better Place, построившая станции по быстрой смене батарей электро­мобилей в нескольких странах – в том числе в Израиле и Японии. Она пред­лагала сервис по смене батарей для авто­мобилей концерна Renault-Nissan, в том числе электриче­ских Renault Fluence Z.E.