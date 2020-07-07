Солнце, ветер и педали: как зарядить электромобиль необычным способом
Михаил Лобачёв
Повседневная эксплуатация современного электромобиля сопряжена с важной проблемой: где и как его заряжать? Разумеется, сеть общественных зарядных станций непрерывно увеличивается — прежде всего в развитых странах и мегаполисах. Да и в частном коттедже можно установить зарядный модуль либо воспользоваться обыкновенной бытовой розеткой. Но это
Солнечная батарея на прицепе
Владелец Tesla Model 3 построил для своего автомобиля передвижную зарядную станцию, состоящую из обыкновенного автомобильного прицепа и мощных солнечных батарей. Об этом устройстве он рассказал на своём youtube-канале. Конструкция, включая батареи и самодельное крепление для них, обошлась блогеру в 2500 долларов (около 170 тысяч рублей). Испытания показали, что установка выдаёт около 800 Вт мощности. В солнечную погоду автомобиль Tesla с её помощью можно зарядить примерно за 40 часов. В пасмурные дни зарядка может растянуться на 80–100 часов. При этом идею с путешествием на электромобиле без остановок осуществить не удалось. Выяснилось, что тяжёлый прицеп с плохой аэродинамикой сильно уменьшает запас хода Tesla.
Велосипедисты заряжают
Эксперимент с зарядкой Tesla Model X посредством мускульной силы состоялся в Финляндии. Прямо в студии местного телевидения были установлены 20 велосипедов, соединённых с генераторами. После 20 минут усилий профессиональных спортсменов, которые крутили педали, запас хода электромобиля увеличился на 2 километра. С учётом того, что запас хода Tesla Model X составляет 490–565 километров, на полную зарядку батареи велосипедистам потребовалось бы не менее 82 часов.
Бензогенератор с собой
Повсеместный переход машин на электричество призван снизить вредные выбросы, но в некоторых случаях и электромобиль способен стать причиной появления в атмосфере выхлопных газов от обычного бензинового двигателя. Для предусмотрительных владельцев электрокаров, не желающих остаться на дороге в обездвиженной машине, компания Blink Charger предлагает портативные бензогенераторы. Мобильное зарядное устройство совместимо со всеми типами электромобилей и обеспечивает мощность до 9,6 кВт – в идеальных условиях оно даёт прирост запаса хода до 1 мили (1,6 км) в минуту. Производитель рассчитывает, что его устройство найдёт спрос у компаний, оказывающих услуги помощи на дорогах. Но и запасливые автовладельцы также могут его приобрести. Цена автономного зарядного устройства — 6500 долларов.
Сменные батареи
Идея использования сменных батарей активно продвигалась некоторыми производителями электромобилей, однако постепенно сошла на нет. К примеру, в конструкцию седана Tesla Model S возможность быстрой замены севшей «батарейки» на заряженную была заложена изначально, а летом 2013 года глава компании Илон Маск показал эту систему в действии перед журналистами и многочисленными клиентами. Проведение такой операции заняло всего полторы минуты, её стоимость – 60 долларов. При этом планировалось, что при замене батареи будет учитываться разница в её «возрасте». Если автомобиль получил более свежую – предполагалась дополнительная плата. Однако широкого распространения идея не получила, и первые станции, предлагавшие такую услугу, вскоре были закрыты. Обанкротилась и компания Better Place, построившая станции по быстрой смене батарей электромобилей в нескольких странах – в том числе в Израиле и Японии. Она предлагала сервис по смене батарей для автомобилей концерна Renault-Nissan, в том числе электрических Renault Fluence Z.E.
Помогут солнце и ветер
Необычную конструкцию, похожую на жирафа, предлагает компания Innoventum из Швеции. Каркас экологичной зарядной установки для электромобилей выполнен из деревянных брусьев. На её вершине смонтирован небольшой ветрогенератор, ниже расположены 24 солнечные панели. Согласно спецификации производителя, установка Giraffe 2.0 способна вырабатывать около 38 киловатт-часов энергии в день — в зависимости от силы ветра и интенсивности солнечного света. Её годовая производительность составляет до 13,8 мегаватт-часов. Стоит такой «жираф» около 55 000 евро.
Турбина на крыше
Стационарные ветряки для выработки электроэнергии в большом количестве можно видеть в странах Западной Европы. Но что, если установить компактные ветряные турбины на сам автомобиль? Речь, конечно, не идёт о попытках изобрести вечный двигатель — но идея использовать силу ветра во вспомогательных целях разрабатывается. В частности, американский изобретатель Роберт Йост планирует эксплуатировать компактные ветряные турбины собственной конструкции на гибридном автомобиле, чтобы получить дополнительную энергию для подзарядки аккумулятора. Такие компактные ветряки пригодятся и в походе — для питания компактных электропотребителей.
Электрогенерирующие шины
В качестве дополнительного источника энергии для электромобилей предполагается использовать и шины. При движении по дороге шина сильно нагревается за счёт трения и деформации — так зачем, как говорится, добру пропадать? В частности, компания GoodYear представила на Женевском автосалоне 2015 года экспериментальную шину BH03, способную преобразовывать тепловую энергию в электрическую за счёт применения в конструкции термо- и пьезоэлектрического материала и теплопоглощающего протектора. Правда, в серию такая конструкция пока так и не пошла.