Ехал-ехал и сгорел: случаи, когда машины внезапно загорались

Солнце, ветер и педали: как зарядить электромобиль необычным способом

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Михаил Лобачёв

Повседневная эксплуатация современного электро­мобиля сопряжена с важной проблемой: где и как его заряжать? Разумеется, сеть обще­ственных зарядных станций непрерывно увеличи­вается — прежде всего в развитых странах и мега­полисах. Да и в частном коттедже можно установить зарядный модуль либо воспользо­ваться обыкно­венной бытовой розеткой. Но это как-то слишком обыденно, что ли. Ведь челове­ческая изобрета­тельность не имеет предела! Вот несколько примеров, когда для попол­нения запаса хода приме­нялись неожиданные и даже весьма странные способы.

Солнечная батарея на прицепе

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Владелец Tesla Model 3 построил для своего авто­мобиля пере­движную зарядную станцию, состоящую из обыкно­венного авто­мобильного прицепа и мощных солнечных батарей. Об этом устрой­стве он рассказал на своём youtube-канале. Конструкция, включая батареи и самодельное креп­ление для них, обошлась блогеру в 2500 долларов (около 170 тысяч рублей). Испытания показали, что установка выдаёт около 800 Вт мощности. В солнечную погоду авто­мобиль Tesla с её помощью можно зарядить примерно за 40 часов. В пасмурные дни зарядка может растянуться на 80–100 часов. При этом идею с путеше­ствием на электро­мобиле без остановок осуще­ствить не удалось. Выяснилось, что тяжёлый прицеп с плохой аэро­динамикой сильно уменьшает запас хода Tesla.

Велосипедисты заряжают

Эксперимент с зарядкой Tesla Model X посред­ством мускульной силы состоялся в Финляндии. Прямо в студии местного теле­видения были установ­лены 20 вело­сипедов, соеди­нённых с генера­торами. После 20 минут усилий профес­сиональных спортс­менов, которые крутили педали, запас хода электро­мобиля увели­чился на 2 кило­метра. С учётом того, что запас хода Tesla Model X состав­ляет 490–565 километров, на полную зарядку батареи велоси­педистам потребовалось бы не менее 82 часов.

Бензогенератор с собой


Повсеместный переход машин на электричество призван снизить вредные выбросы, но в некоторых случаях и электро­мобиль способен стать причиной появ­ления в атмо­сфере выхлопных газов от обычного бензинового двигателя. Для преду­смотри­тельных владельцев электро­каров, не желающих остаться на дороге в обез­движенной машине, компания Blink Charger пред­лагает порта­тивные бензо­генераторы. Мобильное зарядное устрой­ство совместимо со всеми типами электро­мобилей и обеспечи­вает мощность до 9,6 кВт – в идеальных условиях оно даёт прирост запаса хода до 1 мили (1,6 км) в минуту. Производитель рассчиты­вает, что его устрой­ство найдёт спрос у компаний, оказывающих услуги помощи на дорогах. Но и запас­ливые авто­владельцы также могут его приобрести. Цена автономного зарядного устройства — 6500 долларов.

Сменные батареи

Идея использования сменных батарей активно про­двигалась некоторыми произво­дителями электро­мобилей, однако постепенно сошла на нет. К примеру, в конструкцию седана Tesla Model S возмож­ность быстрой замены севшей «батарейки» на заряженную была заложена изна­чально, а летом 2013 года глава компании Илон Маск показал эту систему в действии перед журна­листами и много­численными клиентами. Проведение такой операции заняло всего полторы минуты, её стоимость – 60 долларов. При этом планиро­валось, что при замене батареи будет учиты­ваться разница в её «возрасте». Если авто­мобиль получил более свежую – предпо­лагалась дополни­тельная плата. Однако широкого распро­странения идея не получила, и первые станции, предла­гавшие такую услугу, вскоре были закрыты. Обанкро­тилась и компания Better Place, построившая станции по быстрой смене батарей электро­мобилей в нескольких странах – в том числе в Израиле и Японии. Она пред­лагала сервис по смене батарей для авто­мобилей концерна Renault-Nissan, в том числе электриче­ских Renault Fluence Z.E.

Помогут солнце и ветер

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Необычную конструкцию, похожую на жирафа, пред­лагает компания Innoventum из Швеции. Каркас экологичной зарядной установки для электро­мобилей выполнен из деревянных брусьев. На её вершине смонтирован небольшой ветро­генератор, ниже располо­жены 24 солнечные панели. Согласно специ­фикации произво­дителя, установка Giraffe 2.0 способна выраба­тывать около 38 киловатт-часов энергии в день — в зависи­мости от силы ветра и интенсив­ности солнечного света. Её годовая производи­тельность составляет до 13,8 мегаватт-часов. Стоит такой «жираф» около 55 000 евро.

Турбина на крыше


Стационарные ветряки для выработки электро­энергии в большом количе­стве можно видеть в странах Западной Европы. Но что, если установить компактные ветряные турбины на сам авто­мобиль? Речь, конечно, не идёт о попытках изобрести вечный двигатель — но идея использовать силу ветра во вспомога­тельных целях разрабаты­вается. В част­ности, американский изобре­татель Роберт Йост планирует эксплуати­ровать компактные ветряные турбины собственной конструкции на гибридном авто­мобиле, чтобы получить дополни­тельную энергию для подзарядки аккуму­лятора. Такие компактные ветряки пригодятся и в походе — для питания компактных электро­потребителей.

Электрогенерирующие шины

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В качестве дополнительного источника энергии для электро­мобилей предпо­лагается использовать и шины. При движении по дороге шина сильно нагрева­ется за счёт трения и деформации — так зачем, как говорится, добру пропадать? В част­ности, компания GoodYear представила на Женев­ском автосалоне 2015 года экспери­ментальную шину BH03, способную преобразо­вывать тепловую энергию в электриче­скую за счёт применения в конструкции термо- и пьезо­электри­ческого материала и тепло­поглоща­ющего протектора. Правда, в серию такая конструкция пока так и не пошла.

Какой способ зарядки вам кажется самым странным?

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