В Израиле научат дорогу заряжать аккумуляторы электрокаров во время движения
Дмитрий Елизаров
Власти муниципалитета Тель-Авив-Яффа объявили о старте пилотного проекта по практическому применению инновационной системы зарядки электромобилей во время движения на дорогах. Как уточняет Autoevolution, в случае успеха с автобусами система может быть распространена и на легковые электрокары.
Электрическая дорога должна стать альтернативой традиционным стационарным зарядным станциям. Она обеспечивает транспорту возможность пополнения заряда аккумулятора на ходу: тем самым автобусы с электроприводом не будут простаивать, теряя время на зарядку батарей.
Индукционные катушки предполагается размещать под асфальтом проезжей части, а движущиеся по ней электробусы оснащать специальными приёмниками и аккумуляторами. Насколько эффективна окажется подобная система, неизвестно: это и планируется выяснить в рамках пилотного проекта.
Беспроводной зарядкой оснастят 600-метровый участок дороги на двухкилометровом маршруте общественного транспорта, соединяющем железнодорожную станцию Тель-Авивского университета с терминалом в районе Рамат Авив.
Компания, создающая новую инфраструктуру в Израиле, намерена провести аналогичные испытания и на территории Германии.
Прототип новейшего электробуса, характерный обилием мониторов внутри и снаружи корпуса, в июне представил британский стартап Arrival, основанный россиянином Денисом Свердловым. Производство футуристичного электробуса может стартовать уже в следующем году.