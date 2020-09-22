В Израиле научат дорогу заряжать аккумуляторы электрокаров во время движения

Электрическая дорога должна стать альтернативой традиционным стационарным зарядным станциям. Она обеспечивает транспорту возможность пополнения заряда аккумулятора на ходу: тем самым автобусы с электроприводом не будут простаивать, теряя время на зарядку батарей.

Индукционные катушки предполагается размещать под асфальтом проезжей части, а движущиеся по ней электробусы оснащать специальными приёмниками и аккумуляторами. Насколько эффективна окажется подобная система, неизвестно: это и планируется выяснить в рамках пилотного проекта.

Беспроводной зарядкой оснастят 600-метровый участок дороги на двухкилометровом маршруте общественного транспорта, соединяющем железнодорожную станцию Тель-Авивского университета с терминалом в районе Рамат Авив.

Компания, создающая новую инфраструктуру в Израиле, намерена провести аналогичные испытания и на территории Германии.