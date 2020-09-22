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В Израиле научат дорогу заряжать аккумуляторы электрокаров во время движения

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Дмитрий Елизаров

Власти муниципалитета Тель-Авив-Яффа объявили о старте пилотного проекта по практическому применению инновационной системы зарядки электромобилей во время движения на дорогах. Как уточняет Autoevolution, в случае успеха с автобусами система может быть распространена и на легковые электрокары.

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  • Электрическая дорога должна стать альтернативой традиционным стационарным зарядным станциям. Она обеспечивает транспорту возможность пополнения заряда аккумулятора на ходу: тем самым автобусы с электроприводом не будут простаивать, теряя время на зарядку батарей.

  • Индукционные катушки предполагается размещать под асфальтом проезжей части, а движущиеся по ней электробусы оснащать специальными приёмниками и аккумуляторами. Насколько эффективна окажется подобная система, неизвестно: это и планируется выяснить в рамках пилотного проекта.

  • Беспроводной зарядкой оснастят 600-метровый участок дороги на двухкилометровом маршруте общественного транспорта, соединяющем железнодорожную станцию Тель-Авивского университета с терминалом в районе Рамат Авив.

  • Компания, создающая новую инфраструктуру в Израиле, намерена провести аналогичные испытания и на территории Германии.

  • Прототип новейшего электробуса, характерный обилием мониторов внутри и снаружи корпуса, в июне представил британский стартап Arrival, основанный россиянином Денисом Свердловым. Производство футуристичного электробуса может стартовать уже в следующем году.

Ты едешь, а батареи заряжаются. Здорово же?

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