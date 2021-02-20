Продажи электрокаров в США поставили новый рекорд
Дмитрий Елизаров
Доля рынка электромобилей в США достигла 1,8%. По мнению аналитиков IHS Markit, это новый рекорд, несмотря на падение продаж на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, аналитики зафиксировали и месячный рекорд по количеству регистраций новых электрокаров.
В декабре прошлого года розничные продажи электромобилей составили 2,8%, а среди всех зарегистрированных новых машин на их долю пришлось 2,5%. Исследователи уверяют, что это самый крупный ежемесячный результат за всю историю их наблюдений за автомобильным рынком: за последние три года он вырос более чем втрое. Показатель же в 1,8% за весь год они считают значительным ещё и потому, что установлен он был в период, когда продажи легковых автомобилей снижались по всему миру.
В целом аналитики прогнозируют дальнейший рост востребованности электромобилей: он будет не взрывным, но планомерным. В 2021 году электромобили должны занять 3,5% всего рынка, а к
2025-му— до 10%. Связывают это в том числе и с резким всплеском предложений со стороны автопроизводителей, которые наращивают количество электрических моделей в своих линейках.
Агентство фиксирует стабильный рост лояльности потребителей по отношению к электрической мобильности. Владельцы электрокаров в подавляющем большинстве меняют свои машины только на новые электромобили, растёт число семей, у которых во владении сразу несколько батарейных машин, и это говорит об отсутствии желания возвращаться к транспорту с ДВС.
При этом доминируют электромобили пока только на рынке одной страны на планете, и это Норвегия. По итогам 2020 года их доля составила 54%: электрокары обошли здесь по популярности не только дизельный и бензиновый транспорт, но и автомобили с гибридными силовыми установками.