Продажи электрокаров в США поставили новый рекорд

Доля рынка электромобилей в США достигла 1,8%. По мнению аналитиков IHS Markit, это новый рекорд, несмотря на падение продаж на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, аналитики зафикси­ровали и месячный рекорд по количеству регистраций новых электрокаров.

В декабре прошлого года розничные продажи электро­мобилей составили 2,8%, а среди всех зарегистри­рованных новых машин на их долю пришлось 2,5%. Исследо­ватели уверяют, что это самый крупный ежемесячный результат за всю историю их наблюдений за автомо­бильным рынком: за последние три года он вырос более чем втрое. Показатель же в 1,8% за весь год они считают значитель­ным ещё и потому, что установлен он был в период, когда продажи легковых автомобилей снижались по всему миру.

В целом аналитики прогнозируют дальнейший рост востребо­ванности электро­мобилей: он будет не взрывным, но планомерным. В 2021 году электро­мобили должны занять 3,5% всего рынка, а к 2025-му — до 10%. Связывают это в том числе и с резким всплеском предложений со стороны автопроиз­водителей, которые наращивают количество электрических моделей в своих линейках.

Агентство фиксирует стабильный рост лояль­ности потребителей по отношению к электрической мобиль­ности. Владельцы электрокаров в подав­ляющем большинстве меняют свои машины только на новые электро­мобили, растёт число семей, у которых во владении сразу несколько батарейных машин, и это говорит об отсут­ствии желания возвращаться к транспорту с ДВС.