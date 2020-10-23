Себестоимость электромобилей и машин с ДВС сравняется к 2024 году
Дмитрий Елизаров
Аналитики финансово-инвестиционной компании UBS спрогнозировали резкое снижение затрат на производство электромобилей уже в ближайшие годы. Как пишет The Guardian, это может сделать неизбежным полный отказ от использования ископаемого топлива на транспорте.
К 2024 году цена электрокаров сравняется со стоимостью обычных легковых автомобилей. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав развитие производства аккумуляторов, которые до сих пор считаются самой затратной частью электрокаров: на долю батарей приходится от 25 до 40% их стоимости.
Дополнительные расходы на производство электромобилей, по подсчётам аналитиков, должны к 2022 году уменьшиться до среднего значения в 1900 долларов (около 145 тысяч рублей), а ещё двумя годами позже — исчезнуть совсем. Достижение равенства расходов на выпуск электромобилей и машин с ДВС исследователи называют ключевым этапом глобального перехода на электротягу.
К примеру, в Великобритании цена нового VW Golf сейчас составляет 20 280 фунтов (26 400 долларов или 2,05 млн рублей), а сопоставимый с ним по габаритам VW ID.3 оценивается в минимальные 29 990 фунтов (39 100 долларов или 3,03 млн рублей).
UBS предполагает, что если прогнозы аналитиков окажутся верны, то к 2025 году доля электрокаров на глобальном автомобильном рынке достигнет 17%, а к концу десятилетия — уже 40%.
В России на начало 2020 года насчитывалось всего 6,3 тысячи электромобилей, но за год их число выросло сразу на 75%. Самым популярным новым электрокаром на Авто.ру является Tesla Model 3, среди машин на электротяге с пробегом лидирует Nissan Leaf.