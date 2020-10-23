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Себестоимость электромобилей и машин с ДВС сравняется к 2024 году

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Дмитрий Елизаров

Аналитики финансово-инвестици­онной компании UBS спрогнози­ровали резкое снижение затрат на производ­ство электро­мобилей уже в ближайшие годы. Как пишет The Guardian, это может сделать неизбежным полный отказ от использо­вания ископаемого топлива на транспорте.

  • К 2024 году цена электрокаров сравняется со стои­мостью обычных легковых авто­мобилей. К такому выводу исследо­ватели пришли, проанализи­ровав развитие произ­водства аккумуляторов, которые до сих пор считаются самой затратной частью электрокаров: на долю батарей приходится от 25 до 40% их стоимости.

  • Дополнительные расходы на производ­ство электро­мобилей, по подсчётам аналитиков, должны к 2022 году уменьшиться до среднего значения в 1900 долларов (около 145 тысяч рублей), а ещё двумя годами позже — исчезнуть совсем. Достиже­ние равен­ства расходов на выпуск электро­мобилей и машин с ДВС исследо­ватели называют ключевым этапом глобального перехода на электротягу.

  • К примеру, в Велико­британии цена нового VW Golf сейчас составляет 20 280 фунтов (26 400 долларов или 2,05 млн рублей), а сопо­ставимый с ним по габаритам VW ID.3 оцени­вается в минимальные 29 990 фунтов (39 100 долларов или 3,03 млн рублей).

  • UBS предполагает, что если прогнозы аналитиков окажутся верны, то к 2025 году доля электрокаров на глобальном авто­мобильном рынке достигнет 17%, а к концу десятилетия — уже 40%.

  • В России на начало 2020 года насчиты­валось всего 6,3 тысячи электро­мобилей, но за год их число выросло сразу на 75%. Самым популярным новым электрокаром на Авто.ру является Tesla Model 3, среди машин на электротяге с пробегом лидирует Nissan Leaf.

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