Исследование Consumer Reports показало, насколько электрокары выгоднее машин с ДВС

Исследование авторитетной американской органи­зации Consumer Reports подтвер­дило, что электро­мобиль в эксплу­атации обходится значительно дешевле и гибрида, и авто­мобиля с бензиновым или дизельным мотором. Причина — в более бюджетном обслужи­вании и разнице в цене между электри­чеством и топливом.

По подсчётам аналитиков Consumer Reports, на этапе пробега до 50 тысяч миль (чуть более 80 тысяч кило­метров) техниче­ское обслужи­вание электро­мобиля обходится в 0,012 доллара (93 копейки) за милю. У гибридов этот показатель равен 0,021 доллара (1,62 рубля), а у машин с ДВС — уже 0,028 доллара, то есть 2 рубля и 16 копеек. За следующие 50 тысяч миль пробега цена немного вырастает для всех категорий, но заметный разрыв между стоимостью обслужи­вания электро­каров и авто­мобилей сохраняется. Таким образом, цена техобслужи­вания электрокара на всём протя­жении срока эксплу­атации оказалась вдвое ниже, чем тот же показатель у автомобиля с ДВС.

Что касается расходов на энергию, то в среднем электро­мобиль способен сэкономить до 790 долларов (около 61 тысячи рублей) по сравнению с легковой машиной на пробеге в 15 000 миль (24 000 километров). Если сопо­ставить электрокар с внедорож­ником, экономия увеличится до 1020 долларов (78,7 тысячи рублей), а в случае с пикапом достигнет 1310 долларов или 101 тысячи рублей.

Если говорить о конкретных примерах, то Consumer Reports рассчитала для некоторых отдельных классов стоимость владения популярным электро­каром в сравнении с сопо­ставимыми моделями с ДВС на протяжении 7 лет эксплуатации. К примеру, Tesla Model 3 обойдётся дешевле BMW 330i на 17 600 долларов (1,36 миллиона рублей), Ford Mustang Mach-E сэкономит по сравнению с Toyota RAV4 3000 долларов (231 тысяча рублей), а Tesla Model Y, купленная вместо Lexus RX350, потребует эксплуатаци­онных расходов на 13 400 долларов меньше, то есть сэкономит своему владельцу чуть более миллиона рублей.