Исследование Consumer Reports показало, насколько электрокары выгоднее машин с ДВС
Дмитрий Елизаров
Исследование авторитетной американской организации Consumer Reports подтвердило, что электромобиль в эксплуатации обходится значительно дешевле и гибрида, и автомобиля с бензиновым или дизельным мотором. Причина — в более бюджетном обслуживании и разнице в цене между электричеством и топливом.
По подсчётам аналитиков Consumer Reports, на этапе пробега до 50 тысяч миль (чуть более 80 тысяч километров) техническое обслуживание электромобиля обходится в 0,012 доллара (93 копейки) за милю. У гибридов этот показатель равен 0,021 доллара (1,62 рубля), а у машин с ДВС — уже 0,028 доллара, то есть 2 рубля и 16 копеек. За следующие 50 тысяч миль пробега цена немного вырастает для всех категорий, но заметный разрыв между стоимостью обслуживания электрокаров и автомобилей сохраняется. Таким образом, цена техобслуживания электрокара на всём протяжении срока эксплуатации оказалась вдвое ниже, чем тот же показатель у автомобиля с ДВС.
Что касается расходов на энергию, то в среднем электромобиль способен сэкономить до 790 долларов (около 61 тысячи рублей) по сравнению с легковой машиной на пробеге в 15 000 миль (24 000 километров). Если сопоставить электрокар с внедорожником, экономия увеличится до 1020 долларов (78,7 тысячи рублей), а в случае с пикапом достигнет 1310 долларов или 101 тысячи рублей.
Если говорить о конкретных примерах, то Consumer Reports рассчитала для некоторых отдельных классов стоимость владения популярным электрокаром в сравнении с сопоставимыми моделями с ДВС на протяжении 7 лет эксплуатации. К примеру, Tesla Model 3 обойдётся дешевле BMW 330i на 17 600 долларов (1,36 миллиона рублей), Ford Mustang
Mach-Eсэкономит по сравнению с Toyota RAV4 3000 долларов (231 тысяча рублей), а Tesla Model Y, купленная вместо Lexus RX350, потребует эксплуатационных расходов на 13 400 долларов меньше, то есть сэкономит своему владельцу чуть более миллиона рублей.
При этом недавние тесты фирменного автопилота Tesla, проведённые экспертами Consumer Reports, выявили несколько проблем в его работе. Исследователи заявили о некорректном функционировании, к примеру, ассистента парковки (в том числе и с дистанционным управлением), а также системы беспилотного движения по навигатору.