Огонь, ненависть и «синий экран смерти»: какие проблемы поджидают владельцев электрокаров
Михаил Кондратьев
У всех автовладельцев есть общие заботы: документы, налоги, парковка, обслуживание, выбор шиномонтажа или ковриков на зиму… Но есть и особенности, которые связаны с эксплуатацией конкретного типа автомобиля, будь то внедорожник или хот-хэтч. Мы решили выяснить, с какими непривычными сложностями сталкиваются водители электромобилей. Вы не поверите, но у них масса своих проблем, помимо поиска свободной розетки не выше второго этажа!
Электроника
Времена, когда автомобили состояли не только из тачскринов, почти ушли. А вот проблемы с электроникой, будь то старый навороченный «немец» или суперсовременный электрокар, никуда не делись. Вместо этого их стало даже больше! И последствия у них куда страшнее.
Например, свежая история с Ford Mustang
Оказалось, что дело в программном обеспечении. Ошибка в софте периодически приводит к тому, что происходит разрядка вспомогательного 12-вольтового аккумулятора, который обычно подзаряжается от тяговых литий-ионных батарей. На него завязаны многие системы Mustang
Забавно и то, что сервопривод замка крышки переднего багажника, откуда можно добраться до севшего аккумулятора, работает от него же. Впрочем, самостоятельно извлечь труднодоступный элемент можно и не пытаться — для устранения проблемы всё равно потребуется визит в дилерский центр.
В Ford пообещали выпустить в течение года обновление, которое можно будет установить «по воздуху» и закрыть вопрос, но пока — добро пожаловать на эвакуатор и к дилеру.
Другой пример, когда суперсовременный автомобиль может застыть на месте. В 2021 году Тесла объявила отзыв 135 тысяч машин — из-за нехватки оперативной памяти, прямо как в старом ноутбуке или недорогом смартфоне!
Выяснилось, что до весны 2018-го в Model S и Model X устанавливали всего 8 гигабайт «оперативки». Со временем её переставало хватать, и знаменитый «планшет» Tesla выдавал ошибку, обрубая доступ к важнейшим базовым функциям автомобиля, вплоть до указателей поворота.
Ещё электроника
Тот факт, что современным автомобилем, а тем более электромобилем, всецело управляет единый софт, уже привёл к революции в части оснащения. Теперь не нужно предлагать тысячи комплектаций — можно заложить в машину (и цену) всё необходимое оборудование, а после продавать опции за отдельные деньги! Причём потребителю придётся платить не за какие-то фирменные изделия, а за неосязаемые мегабайты, которые ему разрешат загрузить и открыть новые функции. А может, и не раз — опции предлагаются в том числе по подписке.
Поэтому на рынке появились «хакерские» фирмы, которые взламывают штатные компьютеры и активируют вшитые, но заблокированные изготовителем функции. Или даже добавляют новые! Не бесплатно, конечно, но обычно это дешевле, чем по прайсу производителя.
И автогигантам приходится бороться с такими «пиратами»! Яркий пример — противостояние компании Tesla с такими умельцами. Её электрокары часто взламывают, а на заводе выпускают патч, прикрывающий брешь в программном обеспечении. Затем «хакеры» его обходят и выходит новая «заплатка» — замкнутый круг.
Много интересных устройств разработала канадская фирма Ingenext. Например, модуль Boost 50 за тысячу долларов, который устанавливается на Tesla Model 3 или Model Y. Он повышает отдачу силовой установки, перенастраивает педаль акселератора и даже добавляет машине дрифт-режим, а также активирует автоматическое открывание дверей и прочие удобные функции.
А за пару тысяч можно купить модуль, который добавит электрокару сразу 150 сил! Есть у канадцев и устройства для настройки и управления батареями — короче, тюнинг-флешки на любой вкус.
Правда, случается и такое, что программное обеспечение Теслы оказывается сильнее и пресекает вмешательство. Тогда машина закидывает водителя ругательными предупреждениями, а может и вовсе отказаться ехать. И объясняй потом дилеру, что «оно само»…
Буллинг
Вряд ли кто-то сталкивался с пугающе негативной реакцией окружающих из-за того, что купил, например, кроссовер Kia. Или дизельный BMW. А вот владелец электрокара очень даже может стать объектом травли. Взять хотя бы классические истории про «айсинг» (нарочно занятые парковочные места у зарядных станций) или коулроллинг (когда большие дизельные пикапы специально обдают электромобили густой сажей из выхлопной трубы).
А пару лет назад выступили водители электрокаров в Хорватии, уставшие от того, что владельцы машин с ДВС постоянно паркуются на «зелёных» местах и преграждают путь к зарядке. Они взяли и заблокировали АЗС!
Но бывает, что владельцам электромобилей «прилетает» от своих же, но предпочитающих другую марку. Подобное случилось недавно с жителем США, который имел неосторожность купить в дополнение к своей Tesla Model X электрокар от Ford — кроссовер Mustang
Во всех соцсетях 41-летнего Серхио Родригеса оскорбляли, желали ему попасть в аварию за рулём Mustang
Ещё одного блогера и владельца Теслы закидали дизлайками его же подписчики, которым не понравилось, что он решил продать электрокар. Автор канала Rich Rebuilds снял серию роликов с купленной им Tesla Model S P85, а после выпустил видео о том, почему хочет от неё избавиться и приобрести машину с бензиновым двигателем.
Сперва выпуск резко набрал «дизов», а после его заблокировали на YouTube из-за большого количества жалоб пользователей. Сам ролик не содержал ничего запрещённого и автор добился его разблокировки на следующий день. Однако через 40 минут видео снова было закрыто!
The Tesla fanboys formed like Voltron and ganged up to flag my video for removal on youtube. The video which was flagged for “inappropriate content” was about me selling my Tesla and buying a gas car instead. Ladies and gentlemen, this is what happens when you anger the hive. pic.twitter.com/6pJYeyAs9b— Rich Rebuilds (@RebuildsRich) July 1, 2020
Почти одновременно блогеру пришло письмо из Tesla, в котором говорилось об аннулировании его персональной скидки клиента на покупку следующего электромобиля компании. Это не было связано конкретно с последним выпуском на канале, но причиной стали именно разнообразные ролики с Теслами.
I’d like to sincerely thank everyone that has used my Tesla referral code over the last few years. My code has been terminated so by using it you won’t get credit for any Tesla related purchases. To those that have used it, I hope you are enjoying these great cars. pic.twitter.com/x5NpwOAWmS— Rich Rebuilds (@RebuildsRich) July 6, 2020
Многие поддержали блогера в Сети и он продолжил вести канал, снимая в том числе Теслы. Кстати, сейчас он строит Model S с… двигателем V8!
Бытовое
Автомобили порой нужно буксировать. Потому что даже они — увы! — иногда ломаются. И электромобили тоже, хотя обычно это происходит реже (зато они могут застрять где-нибудь с разряженными батареями). А поклонники путешествий на автодомах так и вовсе любят буксировать за собой машину для передвижений в окрестностях стоянки.
Так вот — с электромобилем, как и с некоторыми полноприводными автомобилями с ДВС, такое может не прокатить. Например, в мануале к Tesla Model 3, которая оснащается синхронным электродвигателем с постоянными магнитами, запрещается буксировать машину как по-простому, так и с подъёмом только передней оси. А разрешается только либо на эвакуаторе, либо с подъёмом передка и специальной тележкой под задними колёсами. Причём во втором случае нельзя будет ехать больше 55 километров. Катить выключенный электрокар допускается лишь со сверхмалой скоростью и на расстояние до 10 метров — исключительно для погрузки.
Говоря по-простому, дело в том, что её электродвигатель нельзя временно отсоединить от колёс. И даже в выключенном состоянии он работает, если колёса крутятся. А это быстро приводит к перегреву, возможному возгоранию и фатальным повреждениям. В мануале к Model S, у которой синхронный двигатель спереди, те же запреты. Но отдельно прописано то, что нельзя буксировать её в том числе с подъёмом только задней оси.
А вот инструкция Porsche к модели Taycan. У неё синхронные электромоторы на обеих осях и транспортировка, похоже, допускается вообще только методом полной погрузки!
Отдельные сложности с эксплуатацией электрокаров возникают у лиц с ограниченными возможностями. Так, проведённое в 2020 году исследование в Великобритании показало, что у двух из трёх инвалидов были проблемы на зарядных станциях. Для кого-то слишком тяжёлыми оказались сами кабели для «заправки», а кому-то было не по силам их подключение к автомобилю. К тому же некоторые отмечали неприспособленность парковочных мест у зарядок для инвалидов.
Взрывы и пожары
Электрокары, как и машины с ДВС, порой горят и взрываются. Причины тому бывают разные, да и нельзя утверждать, что с электромобилями это случается чаще. Но тушить их однозначно сложнее — из-за продолжающихся химических процессов, которые приводят к самовоспламенению в течение ещё нескольких дней после аварии.
Например, Tesla Model S и гибрид BMW i8 в Европе пару лет назад тушили, погружая в заполненный водой контейнер. Во избежание повторных возгораний батарей машины должны были провести там многие часы.
Неоднократно воспламенялись Теслы — с 2013 года насчитывается под два десятка случаев. В значительной части это были последствия столкновений или иных повреждений батарей, полученных незадолго до пожара. Но хватает и примеров, когда электрокары загорались, будучи припаркованными или во время зарядки (в том числе на официальных станциях). Некоторые из инцидентов были спровоцированы некачественной сборкой или конструктивными огрехами — например, слабой защитой батарей.
Пожары без видимых на то причин случались и у многих других производителей, а в текущем году компании Hyundai пришлось провести отзыв аж 76 тысяч электрокроссоверов Kona. Машины горели как спички, причём сами по себе!
В нескольких странах за пару лет было зафиксировано полтора десятка воспламенений, из-за чего корейская марка и фирма-поставщик батарей LG вынуждены были менять аккумуляторные блоки.
Стоимость батарей
Повредили батарею, но обошлось без пожара? Не стоит расслабляться — это всё равно наверняка влетит в копеечку. К примеру, в недавнем прошлом владелец Tesla Model 3 из США умудрился наехать на большой камень и повредить основополагающий элемент электрокара. Ремонт обошёлся в 16,5 тысячи долларов, из которых 13,5 тысячи (миллион рублей) стоил блок аккумуляторов!
Сегодня стоимость батарей составляет от 25 до 40% цены электромобилей. Грубо говоря, каждый кВт·ч в них стоит от 125 до 250 долларов, в зависимости от производителя и модели. Однако с ростом производства цена падает — предположительно, уже через пару лет один кВт·ч будет стоить в районе 100 долларов, а к 2024 году ценники на электрокары и машины с ДВС будут плюс-минус одинаковыми. Именно поэтому к середине десятилетия доля электромобилей на глобальном автомобильном рынке может достигнуть 17%. Но это уже совсем другая история.