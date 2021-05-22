Огонь, ненависть и «синий экран смерти»: какие проблемы поджидают владельцев электрокаров

Например, свежая история с Ford Mustang Mach-E. Некоторые его владельцы внезапно обнаружили, что машина преврати­лась в «электри­ческий кирпич». То есть вообще пере­стала работать, не реагируя ни на какие действия владельца! Последним, что видели хозяева крос­соверов, было сообщение в мобиль­ном приложении — о переходе автомобиля в режим «глубокого сна».



Оказалось, что дело в программном обеспечении. Ошибка в софте периоди­чески приводит к тому, что происходит разрядка вспомога­тельного 12-вольто­вого аккуму­лятора, который обычно подзаряжа­ется от тяговых литий-ионных батарей. На него завязаны многие системы Mustang Mach-E. А когда он садится, машина попросту не «заводится», даже если большие тяговые батареи «заправ­лены» под завязку.

Забавно и то, что сервопривод замка крышки переднего багажника, откуда можно добраться до севшего аккуму­лятора, работает от него же. Впрочем, само­стоятельно извлечь трудно­доступный элемент можно и не пытаться — для устране­ния проблемы всё равно потребуется визит в дилерский центр.

В Ford пообещали выпустить в течение года обновле­ние, которое можно будет установить «по воздуху» и закрыть вопрос, но пока — добро пожаловать на эвакуатор и к дилеру.

Другой пример, когда суперсовременный автомобиль может застыть на месте. В 2021 году Тесла объявила отзыв 135 тысяч машин — из-за нехватки оперативной памяти, прямо как в старом ноутбуке или недорогом смартфоне!

Выяснилось, что до весны 2018-го в Model S и Model X устанавли­вали всего 8 гигабайт «оперативки». Со временем её пере­ставало хватать, и знаменитый «планшет» Tesla выдавал ошибку, обрубая доступ к важнейшим базовым функциям авто­мобиля, вплоть до указателей поворота.