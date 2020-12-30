Исследование: владельцы электромобилей не хотят возвращаться к машинам с ДВС

91% опрошенных из тех, что пересели на электрокар или подзаряжа­емый гибрид, полностью удовле­творены своим выбором и не собираются менять свой нынешний транспорт на бензиновый или дизель­ный автомобиль. Ещё 8% пока не определились со своим мнением.

Вычисленный на основании результатов исследо­вания так называемый индекс удовле­творён­ности в случае с владельцами электрокаров составил 91 балл из 100 возможных. Для автомо­билей с ДВС тот же индекс достиг лишь 72 баллов. Среди наиболее удовле­творяющих потреб­ности владельцев моделей названы VW ID.3, гибридные версии Kia Niro и BMW 3 серии. Кроме того, в пятёрку наиболее удачных, по мнению владельцев, моделей вошли Tesla Model 3 и электрическая модификация той же Kia Niro.

71% владельцев электрокаров и 86% обладателей гибридов заявили, что водят сейчас первую такую машину в жизни. При этом более половины из них — 52% — сообщили, что приобрели свой транспорт в течение последнего года.

Исследователи отметили, что достоинства электро­транспорта находят убедитель­ными для себя всё больше водителей.