Беспилотники Toyota научатся сами понимать, когда ехать на мойку

Исследование: владельцы электромобилей не хотят возвращаться к машинам с ДВС

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Дмитрий Елизаров

Британская компания Zap-Map, которая занимается нанесе­нием на карты пунктов зарядки электрокаров, заявила, что только 1% сменивших авто­мобиль с ДВС на электро­мобиль готовы вернуться обратно к традици­онному двигателю. Вывод сделан на основании опроса водителей электрифи­цированного транспорта.

  • 91% опрошенных из тех, что пересели на электрокар или подзаряжа­емый гибрид, полностью удовле­творены своим выбором и не собираются менять свой нынешний транспорт на бензиновый или дизель­ный автомобиль. Ещё 8% пока не определились со своим мнением.

  • Вычисленный на основании результатов исследо­вания так называемый индекс удовле­творён­ности в случае с владельцами электрокаров составил 91 балл из 100 возможных. Для автомо­билей с ДВС тот же индекс достиг лишь 72 баллов. Среди наиболее удовле­творяющих потреб­ности владельцев моделей названы VW ID.3, гибридные версии Kia Niro и BMW 3 серии. Кроме того, в пятёрку наиболее удачных, по мнению владельцев, моделей вошли Tesla Model 3 и электрическая модификация той же Kia Niro.

  • 71% владельцев электрокаров и 86% обладателей гибридов заявили, что водят сейчас первую такую машину в жизни. При этом более половины из них — 52% — сообщили, что приобрели свой транспорт в течение последнего года.

  • Исследователи отметили, что достоинства электро­транспорта находят убедитель­ными для себя всё больше водителей.

  • В середине декабря глава концерна Toyota Акио Тойода назвал шумиху вокруг электро­мобилей «чрезмерной» и призвал их защитников более комплексно оценивать ситуацию. Например, учитывать выбросы углерода, которые становятся следствием широко­масштабного произ­водства электроэнергии.

Что должно случиться, чтобы вы пересели на электрокар?

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