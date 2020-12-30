Исследование: владельцы электромобилей не хотят возвращаться к машинам с ДВС
Дмитрий Елизаров
Британская компания Zap-Map, которая занимается нанесением на карты пунктов зарядки электрокаров, заявила, что только 1% сменивших автомобиль с ДВС на электромобиль готовы вернуться обратно к традиционному двигателю. Вывод сделан на основании опроса водителей электрифицированного транспорта.
91% опрошенных из тех, что пересели на электрокар или подзаряжаемый гибрид, полностью удовлетворены своим выбором и не собираются менять свой нынешний транспорт на бензиновый или дизельный автомобиль. Ещё 8% пока не определились со своим мнением.
Вычисленный на основании результатов исследования так называемый индекс удовлетворённости в случае с владельцами электрокаров составил 91 балл из 100 возможных. Для автомобилей с ДВС тот же индекс достиг лишь 72 баллов. Среди наиболее удовлетворяющих потребности владельцев моделей названы VW ID.3, гибридные версии Kia Niro и BMW 3 серии. Кроме того, в пятёрку наиболее удачных, по мнению владельцев, моделей вошли Tesla Model 3 и электрическая модификация той же Kia Niro.
71% владельцев электрокаров и 86% обладателей гибридов заявили, что водят сейчас первую такую машину в жизни. При этом более половины из них — 52% — сообщили, что приобрели свой транспорт в течение последнего года.
Исследователи отметили, что достоинства электротранспорта находят убедительными для себя всё больше водителей.
В середине декабря глава концерна Toyota Акио Тойода назвал шумиху вокруг электромобилей «чрезмерной» и призвал их защитников более комплексно оценивать ситуацию. Например, учитывать выбросы углерода, которые становятся следствием широкомасштабного производства электроэнергии.