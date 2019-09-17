Электромобили в России могут пустить на выделенные полосы
Николай Андреев
Владельцам электрических автомобилей с 2020 года могут разрешить ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. Как сообщает агентство РИА «Новости», над соответствующим законопроектом работают специалисты Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».
Авторы идеи предлагают внести поправки в правила дорожного движения для стимулирования продаж электромобилей. Они подсчитали, что в среднем водители тратят на дорогу из дома на работу от 45 до 60 минут, а проезд по выделенным полосам позволит владельцам электрокаров сэкономить до 30 процентов времени.
В НТИ «Автонет» полагают, что существенного влияния на трафик новая инициатива не окажет, ведь в стране пока очень мало электрокаров — около 0,01 процента от автопарка. По подсчётам, за сутки по некоторым выделенным полосам будет проезжать в среднем всего один электромобиль, а в месяц — не более трёх-четырёх.
В настоящее время в России нет никаких привилегий для владельцев электромобилей, лишь в Москве они могут бесплатно пользоваться платными парковками, а в ряде регионов для электрокаров действуют налоговые льготы. Однако в НТИ «Автонет» готовят целый комплекс мер стимулирования покупки электрических автомобилей — о нём объявят 11 октября.