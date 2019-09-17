Объявлена дата премьеры первого электрокара Mazda

Электромобили в России могут пустить на выделенные полосы

Новости

Николай Андреев

Владельцам электрических автомо­билей с 2020 года могут раз­решить ездить по выделен­ным полосам для обще­ствен­ного транспорта. Как сообщает агент­ство РИА «Новости», над соответ­ствующим законо­проектом работают специ­алисты Национальной технологи­ческой инициативы (НТИ) «Автонет».

  • Авторы идеи предлагают внести поправки в правила дорожного движения для стимули­рования продаж электро­мобилей. Они подсчитали, что в среднем водители тратят на дорогу из дома на работу от 45 до 60 минут, а проезд по выделенным полосам позволит владельцам электрокаров сэкономить до 30 процентов времени.

  • В НТИ «Автонет» полагают, что суще­ственного влияния на трафик новая инициатива не окажет, ведь в стране пока очень мало электро­каров — около 0,01 процента от автопарка. По подсчётам, за сутки по некоторым выделенным полосам будет проезжать в среднем всего один электро­мобиль, а в месяц — не более трёх-четырёх.

В настоящее время в России нет никаких привилегий для владельцев электро­мобилей, лишь в Москве они могут бесплатно пользо­ваться платными парковками, а в ряде регионов для электро­каров действуют налоговые льготы. Однако в НТИ «Автонет» готовят целый комплекс мер стимулиро­вания покупки электрических автомобилей — о нём объявят 11 октября.

Пересядете на электромобиль, если их допустят на выделенные полосы?

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