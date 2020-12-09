Пермские студенты разработали суперлёгкий электромотоцикл
Кирилл Малышев
В Пермском политехе создали экологичный мотоцикл на электротяге. Он отличается ещё и небольшой массой, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу вуза.
Аппарат назвали Vazar Pulsus 2020. Весит он 60–70 килограммов. Из обслуживания от владельца, по словам разработчиков, потребуется только замена тормозных колодок – раз в 15 000 километров.
Точная спецификация электромотора пока не определена. Декларируется мощность 8–12 кВт. При них мотоцикл сможет развивать до
120 км/ч.Автономность составит до 80 километров. Вместо классического для электротранспорта литий-ионного аккумулятора задействован суперконденсатор.
«Использование суперконденсаторов предполагает больший пробег на одном заряде – на 20–30%. Ресурс батареи также увеличился на 10–15%. Мотоциклы с такими характеристиками сегодня выпускают только несколько крупных компаний – производителей электромобилей», – говорит автор проекта, ведущий инженер кафедры «Инновационные технологии машиностроения» Пермского политеха Руслан Нургалин.
Пермский политех отмечает, что темой электровелосипедов и электромотоциклов его команда занимается шесть лет. С 2014 года она построила и продала аппаратов на 3 миллиона рублей. О перспективах представленной модели в рыночном отношении ничего не сообщается.
В августе состоялся дебют мотоцикла
ИЖ-49, выполненного в винтажном стиле и с электродвигателем. Разработчик новинки — концерн «Калашников» — анонсировал серийное производство электробайка. Он весит 130 килограммов, оснащён двигателем в 10 кВт и разгоняется до 90 км/ч.Запас хода не сообщается.