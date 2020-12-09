Пермские студенты разработали суперлёгкий электромотоцикл

Аппарат назвали Vazar Pulsus 2020. Весит он 60–70 кило­граммов. Из обслужи­вания от владельца, по словам разра­ботчиков, потребуется только замена тормозных колодок – раз в 15 000 километров.

Точная спецификация электро­мотора пока не определена. Декларируется мощность 8–12 кВт. При них мотоцикл сможет развивать до 120 км/ч. Автоном­ность составит до 80 кило­метров. Вместо класси­ческого для электро­транспорта литий-ионного аккуму­лятора задействован супер­конденсатор.

«Использование суперконден­саторов пред­полагает больший пробег на одном заряде – на 20–30%. Ресурс батареи также увеличился на 10–15%. Мотоциклы с такими харак­теристиками сегодня выпускают только несколько крупных компаний – произво­дителей электро­мобилей», – говорит автор проекта, ведущий инженер кафедры «Инноваци­онные технологии машино­строения» Пермского политеха Руслан Нургалин.

Пермский политех отмечает, что темой электро­велосипедов и электро­мотоциклов его команда занимается шесть лет. С 2014 года она построила и продала аппаратов на 3 миллиона рублей. О перспективах пред­став­ленной модели в рыночном отношении ничего не сообщается.