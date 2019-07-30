В России испытали аэростат для борьбы с нарушителями ПДД

Теслам и другим электрокарам запретили участвовать в дрэг-рейсинге в Техасе

Новости

Николай Андреев

Гоночная трасса Texas Motor Speedway, расположенная в американском штате Техас, ввела запрет на участие электрических автомобилей в местных соревнованиях по дрэг-рейсингу. Об этом рассказало издание Teslarati.

  • Как заявил вице-президент по связям с общественностью Texas Motor Speedway Дэвид Харт, дело не в преимуществе в ускорении электрических автомобилей перед машинами с ДВС, а в высоком риске возгорания мощных аккумуляторов в случае их повреждения или аварии.

  • По словам Харта, руководство гоночной трассы не против участия электромобилей в соревнованиях, но на трассе пока попросту нет подходящего оборудования для тушения батарей электрокаров. А обычные огнетушители с такой задачей справиться не смогут.

Контейнер для хранения сгоревших электромобилей

Дело в том, что из-за химических реакций, начинающихся в случае разрушения ячеек литий-ионных батарей, потушить аккумуляторы почти невозможно. Даже если огонь уже побеждён, возгорание может возобновиться даже спустя несколько дней. Для решения проблемы пожарные службы используют огромные контейнеры с водой, в которые погружают электромобили целиком.

В Техасе и правда переживают из-за безопасности или просто боятся слишком быстрых электрокаров?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение