Теслам и другим электрокарам запретили участвовать в дрэг-рейсинге в Техасе
Николай Андреев
Гоночная трасса Texas Motor Speedway, расположенная в американском штате Техас, ввела запрет на участие электрических автомобилей в местных соревнованиях по дрэг-рейсингу. Об этом рассказало издание Teslarati.
Как заявил вице-президент по связям с общественностью Texas Motor Speedway Дэвид Харт, дело не в преимуществе в ускорении электрических автомобилей перед машинами с ДВС, а в высоком риске возгорания мощных аккумуляторов в случае их повреждения или аварии.
По словам Харта, руководство гоночной трассы не против участия электромобилей в соревнованиях, но на трассе пока попросту нет подходящего оборудования для тушения батарей электрокаров. А обычные огнетушители с такой задачей справиться не смогут.
Дело в том, что из-за химических реакций, начинающихся в случае разрушения ячеек литий-ионных батарей, потушить аккумуляторы почти невозможно. Даже если огонь уже побеждён, возгорание может возобновиться даже спустя несколько дней. Для решения проблемы пожарные службы используют огромные контейнеры с водой, в которые погружают электромобили целиком.