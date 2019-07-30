Теслам и другим электрокарам запретили участвовать в дрэг-рейсинге в Техасе

Дело в том, что из-за химических реакций, начинающихся в случае разрушения ячеек литий-ионных батарей, потушить аккумуляторы почти невозможно. Даже если огонь уже побеждён, возгорание может возобновиться даже спустя несколько дней. Для решения проблемы пожарные службы используют огромные контейнеры с водой, в которые погружают электромобили целиком.