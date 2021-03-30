В России началось производство электромобилей «Муравей» для полиции
Кирилл Малышев
Тульский машиностроительный завод начал производство полицейской версии микроэлектрогрузовика «Муравей». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на и.о. технического директора предприятия Сергея Провоторова. Запустить выпуск планировалось ещё год назад, но помешала пандемия.
Производитель считает, что машина может быть востребована для работы в прогулочных зонах и парках. За счёт бесшумности и отсутствия вредных выбросов «Муравей» отлично подходит для такой работы. Об этом свидетельствует и зарубежный опыт применения аналогичных автомобилей.
«Полицейские проехали, посмотрели: не нарушает ли кто порядок? Нарушителей можно в кузовок посадить. В кузов могут поместиться в среднем девять человек», — отметил топ-менеджер. Муравей также существует в других версиях: как поливальная, почтовая или прогулочная машина.
Электромобиль «Муравей» оснащён мотором мощностью всего 5 л.с., а его максимальная скорость составляет
22 км/ч.Грузоподъёмность — одна или две тонны. На одной зарядке машина проезжает 70–90 км. Стоимость стартует с 1 250 000рублей. Маленькому грузовику запрещено выезжать на дороги общего пользования: он предназначен для транспортировки грузов на закрытых территориях.