В России началось производство электромобилей «Муравей» для полиции

Производитель считает, что машина может быть востребо­вана для работы в прогулоч­ных зонах и парках. За счёт бесшум­ности и отсут­ствия вредных выбросов «Муравей» отлично подходит для такой работы. Об этом свидетель­ствует и зарубежный опыт примене­ния аналогичных автомобилей.

«Полицейские проехали, посмотрели: не нарушает ли кто порядок? Наруши­телей можно в кузовок посадить. В кузов могут поместиться в среднем девять человек», — отметил топ-менеджер. Муравей также суще­ствует в других версиях: как поливаль­ная, почтовая или прогулочная машина.