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В России началось производство электромобилей «Муравей» для полиции

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Кирилл Малышев

Тульский машиностроительный завод начал производ­ство полицей­ской версии микро­электро­грузовика «Муравей». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на и.о. техниче­ского директора пред­приятия Сергея Прово­торова. Запустить выпуск планиро­валось ещё год назад, но помешала пандемия.

  • Производитель считает, что машина может быть востребо­вана для работы в прогулоч­ных зонах и парках. За счёт бесшум­ности и отсут­ствия вредных выбросов «Муравей» отлично подходит для такой работы. Об этом свидетель­ствует и зарубежный опыт примене­ния аналогичных автомобилей.

  • «Полицейские проехали, посмотрели: не нарушает ли кто порядок? Наруши­телей можно в кузовок посадить. В кузов могут поместиться в среднем девять человек», — отметил топ-менеджер. Муравей также суще­ствует в других версиях: как поливаль­ная, почтовая или прогулочная машина.

  • Электромобиль «Муравей» оснащён мотором мощностью всего 5 л.с., а его макси­маль­ная скорость составляет 22 км/ч. Грузо­подъёмность — одна или две тонны. На одной зарядке машина проезжает 70–90 км. Стоимость стартует с 1 250 000 рублей. Малень­кому грузовику запрещено выезжать на дороги общего пользо­вания: он предназ­начен для транс­портировки грузов на закрытых территориях.

Купили бы себе такой?

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