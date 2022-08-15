Эвакуатор с погруженным Land Rover Defender из Lego испытали неровностями

На скорости 7 км/ч грузовик не испытал никаких проблем. На 16 км/ч у него слегка покосился бак под платформой, а проезд рампы сорвал одно из креплений Дефендера. На 21 км/ч

Tatra

потеряла одно из передних колёс, а

Land

Rover

окончательно соскочил с платформы.