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Эвакуатор с погруженным Land Rover Defender из Lego испытали неровностями
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Кирилл Малышев

YouTube-канал Lego Life опубликовал видео с необычными испытаниями машинок, собранных из конструктора. На эвакуатор Tatra T813 8x8 поставили внедорожник Land Rover Defender и запустили его по бегущей дорожке с искусственными неровностями.

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  • Внедорожник закрепили на платформе, зафиксировав цепью каждое колесо. Обе модели  и Tatra, и Land Rover  снабжены функционирующей подвеской, сглаживающей удары. На полотне установили лежачих полицейских и рампы.
  • На скорости 7 км/ч грузовик не испытал никаких проблем. На 16 км/ч у него слегка покосился бак под платформой, а проезд рампы сорвал одно из креплений Дефендера. На 21 км/ч Tatra потеряла одно из передних колёс, а Land Rover окончательно соскочил с платформы.

Ранее компания Lego представила одну из самых высокодетализированных моделей Defender. На внедорожнике стоят полностью независимая подвеска, работающая трансмиссия с блокировками, двигатель с двигающимися поршнями, функционирующие лебёдка и рулевое управление.

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