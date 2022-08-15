Эвакуатор с погруженным Land Rover Defender из Lego испытали неровностями

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Кирилл Малышев
YouTube-канал Lego Life опубликовал видео с необычными испытаниями машинок, собранных из конструктора. На эвакуатор Tatra T813 8x8 поставили внедорожник Land Rover Defender и запустили его по бегущей дорожке с искусственными неровностями.
Ранее компания Lego представила одну из самых высокодетализированных моделей Defender. На внедорожнике стоят полностью независимая подвеска, работающая трансмиссия с блокировками, двигатель с двигающимися поршнями, функционирующие лебёдка и рулевое управление.