Эвакуатор перекрыл дорогу: это вообще законно?
Екатерина Демишева
Столичные автомобилисты регулярно жалуются на городскую службу эвакуации. В автомобильной группе «Синие ведёрки» опубликовали ролик, где эвакуатор Моспаркинга на какое-то время заблокировал единственную полосу для движения, чтобы забрать машину нарушителя. Участники образовавшейся пробки были возмущены действиями спецтехники. Пока специалисты городской службы оформляли бумаги и грузили машину на эвакуатор, вся улица стояла в пробке — одна полоса была занята припаркованными машинами, а вторую перекрыл эвакуатор.
Журнал Авто.ру обратился в Московский паркинг и выяснил подробности инцидента. Оказалось, что место эвакуации сотрудники выбрали не сами, а процедура длилась не больше пяти минут. Впрочем, нарушения со стороны эвакуаторщиков действительно бывают — и на них можно пожаловаться!
Как и кто принимает решение об эвакуации
Как пояснили Журналу Авто.ру в пресс-службе Московского паркинга, решение о перемещении неправильно припаркованных автомобилей принимают только должностные лица — то есть сотрудники МАДИ или ГИБДД. Работники службы эвакуации Московского паркинга всего лишь технические исполнители процесса.
«В среднем погрузка автомобиля на эвакуатор занимает не более пяти минут. Погрузка производится максимально аккуратно и быстро — в случае, который был показан в видеоролике, погрузка заняла четыре минуты», — сообщил представитель Моспаркинга Филипп Конюхов.
Если автомобиль, припаркованный с нарушением, подлежит эвакуации — он будет перемещён вне зависимости от того, где и как его припарковал водитель. По словам представителя Моспаркинга, это необходимо сделать — потому что такие автомобили создают опасность для других водителей и пешеходов и могут спровоцировать ДТП.
«Непосредственной обязанностью ГКУ "АМПП" является не только выявление правонарушений в области дорожного движения, но и эвакуация транспортных средств на спецстоянки. Само задержание транспортного средства по статье 27.13 осуществляется на основании протокола сотрудника ГИБДД», — рассказывает юрист.
Можно ли потребовать освободить дорогу и пожаловаться на эвакуатор
Когда эвакуатор создаёт временные помехи для движения других автомобилей, это не может считаться нарушением ПДД — так как при погрузке автомобилей работники службы эвакуации имеют право отступать от требований ПДД, уверяет сотрудник Московского паркинга. А для информирования других участников дорожного движения и их безопасности выставляются конусы, на эвакуаторе включают сигнальные огни.
Кроме того, как объяснила в беседе с Журналом Авто.ру главный юрисконсульт компании «Правокард» Анна Куклева, во время осуществления своей деятельности сотрудники служб эвакуации обязаны вести видео- и фотосъёмку всех своих действий.
«Если при эвакуации создаются помехи для движения других транспортных средств, это, согласно закону, не является противоправным действием и не свидетельствует о нарушении каких-либо норм права, в том числе Правил дорожного движения», — объясняет Анна Куклева.
А вот если возмущённые водители начинают мешать работе эвакуатора, сотрудники АМПП вправе вызвать полицию. Полицейские должны потребовать от граждан прекращения противоправных действий, а также действий, препятствующих законной деятельности государственных и муниципальных органов.
Сотрудники Моспаркинга при эвакуации осуществляют свои прямые должностные обязанности, объясняет юрист. Активное возмущение автомобилистов фактом перекрытия дороги и попытка помешать работе эвакуаторщиков могут расцениваться как нарушение закона.
Всё это не исключает случаев нарушения ПДД водителями погрузочной техники в ситуациях, когда они не заняты своей работой. Например, если эвакуатор в ожидании вызова припаркован с нарушением Правил. О таких случаях можно сообщать не только в ГИБДД, но и в само ведомство. Например, через Единый транспортный портал transport.mos.ru, по телефону 3210 (с мобильного) или оператору в сервисном центре «Московский транспорт».
Однако получить информацию о том, чем закончился внутренний разбор инцидента, заявителю бывает непросто. Формально оператор, принявший информацию, должен сообщить о результатах проверки — и если этого не происходит, нужно потребовать ответ в письменной форме, рекомендует юрист.