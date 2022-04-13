Эвакуатор перекрыл дорогу: это вообще законно?

Можно ли потребовать освободить дорогу и пожаловаться на эвакуатор

Когда эвакуатор создаёт временные помехи для движения других автомобилей, это не может считаться нарушением ПДД — так как при погрузке автомобилей работники службы эвакуации имеют право отступать от требований ПДД, уверяет сотрудник Московского паркинга. А для информирования других участников дорожного движения и их безопасности выставляются конусы, на эвакуаторе включают сигнальные огни.

Кроме того, как объяснила в беседе с Журналом Авто.ру главный юрисконсульт компании «Правокард» Анна Куклева, во время осуществления своей деятельности сотрудники служб эвакуации обязаны вести видео- и фотосъёмку всех своих действий.

«Если при эвакуации создаются помехи для движения других транспортных средств, это, согласно закону, не является противоправным действием и не свидетельствует о нарушении каких-либо норм права, в том числе Правил дорожного движения», — объясняет Анна Куклева.

А вот если возмущённые водители начинают мешать работе эвакуатора, сотрудники АМПП вправе вызвать полицию. Полицейские должны потребовать от граждан прекращения противоправных действий, а также действий, препятствующих законной деятельности государственных и муниципальных органов.

Сотрудники Моспаркинга при эвакуации осуществляют свои прямые должностные обязанности, объясняет юрист. Активное возмущение автомобилистов фактом перекрытия дороги и попытка помешать работе эвакуаторщиков могут расцениваться как нарушение закона.

Всё это не исключает случаев нарушения ПДД водителями погрузочной техники в ситуациях, когда они не заняты своей работой. Например, если эвакуатор в ожидании вызова припаркован с нарушением Правил. О таких случаях можно сообщать не только в ГИБДД, но и в само ведомство. Например, через Единый транспортный портал transport.mos.ru, по телефону 3210 (с мобильного) или оператору в сервисном центре «Московский транспорт».

Однако получить информацию о том, чем закончился внутренний разбор инцидента, заявителю бывает непросто. Формально оператор, принявший информацию, должен сообщить о результатах проверки — и если этого не происходит, нужно потребовать ответ в письменной форме, рекомендует юрист.