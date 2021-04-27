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На Украине показали свой электрокар «Ева», и он странный

Новости

Кирилл Малышев

На Украине представили электромобиль «Ева». Его разработали учёные Националь­ного универ­ситета имени В. Даля совместно со студентами универ­ситета и Северо­донецкого поли­техни­ческого профессиональ­ного колледжа. Выглядит машина странно, но на Украине её считают очень важной.

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  • «Разработка учёных-далевцев является актуальной, поскольку на рынке электро­мобиль­ного транспорта происходит новый скачок. Поэтому построение современного, экономичного и безопасного отече­ственного электро­мобиля — это вопрос стратегиче­ского развития как авто­мобиль­ного производства, так и страны в целом», — говорится на сайте вуза.

  • Пока это не готовая машина, а полно­размерный функци­ональный макет. В него можно вносить изменения, дорабаты­вать его по мере про­движения проекта. Прототип способен проехать на одной зарядке до 100 километров, максимальная скорость — 80 км/ч.

  • Сейчас на машине стоит один аккуму­лятор, но конструктивно преду­смотрено два. Плюс солнечные панели снаружи на кузове, которые могут добавить до 30 километров запаса хода. Максимум — в теории — «Ева» может проехать до 500 километров.

  • Кузов представляет собой повешенные на простран­ственную раму стекло­пластиковые панели. Длина машины 4 метра, в салоне абсолютно ровный пол, позволяющий производить любые транс­формации компоновки. Модульная кон­струкция позволяет быстро менять и батарею с электромоторами.

  • Как передаёт Autocentre.ua, стоимость электрокара может составить 12 000 долларов (около 900 000 рублей).

  • Ранее дилерский центр Garage Kept Motors, расположенный в Мичигане, выставил на продажу странное транспортное средство — творение дизайнера Джои Рюйтера. Consumer Car пред­ставляет собой просто коробку на колёсах, передняя часть которой — одно большое зеркало. Четырёх­местный салон оформлен предельно минимали­стично: в нём нет практически ничего, кроме кресел, руля, педалей и рычага КПП.

И как вам украинский электромобиль?

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