На Украине показали свой электрокар «Ева», и он странный
Кирилл Малышев
На Украине представили электромобиль «Ева». Его разработали учёные Национального университета имени В. Даля совместно со студентами университета и Северодонецкого политехнического профессионального колледжа. Выглядит машина странно, но на Украине её считают очень важной.
«Разработка учёных-далевцев является актуальной, поскольку на рынке электромобильного транспорта происходит новый скачок. Поэтому построение современного, экономичного и безопасного отечественного электромобиля — это вопрос стратегического развития как автомобильного производства, так и страны в целом», — говорится на сайте вуза.
Пока это не готовая машина, а полноразмерный функциональный макет. В него можно вносить изменения, дорабатывать его по мере продвижения проекта. Прототип способен проехать на одной зарядке до 100 километров, максимальная скорость —
80 км/ч.
Сейчас на машине стоит один аккумулятор, но конструктивно предусмотрено два. Плюс солнечные панели снаружи на кузове, которые могут добавить до 30 километров запаса хода. Максимум — в теории — «Ева» может проехать до 500 километров.
Кузов представляет собой повешенные на пространственную раму стеклопластиковые панели. Длина машины 4 метра, в салоне абсолютно ровный пол, позволяющий производить любые трансформации компоновки. Модульная конструкция позволяет быстро менять и батарею с электромоторами.
Как передаёт Autocentre.ua, стоимость электрокара может составить 12 000 долларов (около 900 000 рублей).
Ранее дилерский центр Garage Kept Motors, расположенный в Мичигане, выставил на продажу странное транспортное средство — творение дизайнера Джои Рюйтера. Consumer Car представляет собой просто коробку на колёсах, передняя часть которой — одно большое зеркало. Четырёхместный салон оформлен предельно минималистично: в нём нет практически ничего, кроме кресел, руля, педалей и рычага КПП.