На Украине показали свой электрокар «Ева», и он странный

«Разработка учёных-далевцев является актуальной, поскольку на рынке электро­мобиль­ного транспорта происходит новый скачок. Поэтому построение современного, экономичного и безопасного отече­ственного электро­мобиля — это вопрос стратегиче­ского развития как авто­мобиль­ного производства, так и страны в целом», — говорится на сайте вуза.

Пока это не готовая машина, а полно­размерный функци­ональный макет. В него можно вносить изменения, дорабаты­вать его по мере про­движения проекта. Прототип способен проехать на одной зарядке до 100 километров, максимальная скорость — 80 км/ч.

Сейчас на машине стоит один аккуму­лятор, но конструктивно преду­смотрено два. Плюс солнечные панели снаружи на кузове, которые могут добавить до 30 километров запаса хода. Максимум — в теории — «Ева» может проехать до 500 километров.

Кузов представляет собой повешенные на простран­ственную раму стекло­пластиковые панели. Длина машины 4 метра, в салоне абсолютно ровный пол, позволяющий производить любые транс­формации компоновки. Модульная кон­струкция позволяет быстро менять и батарею с электромоторами.

Как передаёт Autocentre.ua, стоимость электрокара может составить 12 000 долларов (около 900 000 рублей).