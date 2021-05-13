С начала весны на штрафстоянки Москвы увезли 1000 роскошных машин
Кирилл Малышев
Столичный дептранс в своём телеграм-канале опубликовал данные по эвакуации дорогих автомобилей с начала весны. Таких оказалась 1000 штук, включая по два Роллс-Ройса и Lamborghini.
Чаще всего за неправильную парковку эвакуировали Мерседесы. Их погрузили на эвакуаторы 193 раза. На втором месте оказались Porsche (168 машин), на третьем — Lexus (138 машин). Далее расположились BMW и Land Rover (137 и 118 эвакуаций соответственно).
Из по-настоящему редких автомобилей на спецстоянки увезли три Теслы, два Роллс-Ройса и один Lamborghini. Но последний — два раза.
Ранее ведомство рассказало о количестве принудительных эвакуаций автомобилей в Москве за первый квартал нынешнего года. Их стало меньше на 4,5%: на штрафстоянки за нарушение правил парковки увезли 35 тысяч машин. Чаще всего автомобили забирали с Варшавского шоссе (570 раз), Ленинградского проспекта (552 раза), Дмитровского шоссе (515 раз), Волгоградского проспекта (500 раз) и проспекта Мира (455 раз).