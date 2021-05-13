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С начала весны на штрафстоянки Москвы увезли 1000 роскошных машин

Новости

Кирилл Малышев

Столичный дептранс в своём телеграм-канале опубликовал данные по эвакуации дорогих автомо­билей с начала весны. Таких оказалась 1000 штук, включая по два Роллс-Ройса и Lamborghini.

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  • Чаще всего за неправильную парковку эвакуиро­вали Мерседесы. Их погрузили на эвакуаторы 193 раза. На втором месте оказались Porsche (168 машин), на третьем — Lexus (138 машин). Далее располо­жились BMW и Land Rover (137 и 118 эвакуаций соответ­ственно).

  • Из по-настоящему редких автомобилей на спецстоянки увезли три Теслы, два Роллс-Ройса и один Lamborghini. Но последний — два раза.

  • Ранее ведомство рассказало о количе­стве принудитель­ных эвакуаций авто­мобилей в Москве за первый квартал нынешнего года. Их стало меньше на 4,5%: на штраф­стоянки за нарушение правил парковки увезли 35 тысяч машин. Чаще всего авто­мобили забирали с Варшав­ского шоссе (570 раз), Ленинград­ского проспекта (552 раза), Дмитров­ского шоссе (515 раз), Волгоград­ского проспекта (500 раз) и проспекта Мира (455 раз).

А вы верите, что для эвакуаторов все равны?

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