С начала весны на штрафстоянки Москвы увезли 1000 роскошных машин

Чаще всего за неправильную парковку эвакуиро­вали Мерседесы. Их погрузили на эвакуаторы 193 раза. На втором месте оказались Porsche (168 машин), на третьем — Lexus (138 машин). Далее располо­жились BMW и Land Rover (137 и 118 эвакуаций соответ­ственно).

Из по-настоящему редких автомобилей на спецстоянки увезли три Теслы, два Роллс-Ройса и один Lamborghini. Но последний — два раза.

Ранее ведомство рассказало о количе­стве принудитель­ных эвакуаций авто­мобилей в Москве за первый квартал нынешнего года. Их стало меньше на 4,5%: на штраф­стоянки за нарушение правил парковки увезли 35 тысяч машин. Чаще всего авто­мобили забирали с Варшав­ского шоссе (570 раз), Ленинград­ского проспекта (552 раза), Дмитров­ского шоссе (515 раз), Волгоград­ского проспекта (500 раз) и проспекта Мира (455 раз).